Antalya’da tartıştığı 7 aylık hamile eşini silahla bacaklarından vuran ve kaçan saldırgan eş, yakalandı. Eşine dehşeti yaşayan Abdullah A., ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirterek kendini savundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 yaşındaki 7 aylık hamile eşi Hatice A.’yı silahla sağ ve sol dizinden vurduktan sonra aracıyla kaçan Abdullah A. kısa sürede yakaladı.

Hamile eşini silahla dizlerinden vuran saldırgandan pişkin savunma

"KISKANÇLIK" DİYE SAVUNDU

Saldırgan eş ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşiyle aralarında tartışma çıktığını, eylemi bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Hamile eşini silahla dizlerinden vuran saldırgandan pişkin savunma

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Kepez ilçesinde 4 katlı apartmanın 1'inci katında Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Abdullah A., tabancayla eşini 2 bacağının diz kapaklarının altından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamile eşini silahla dizlerinden vuran saldırgandan pişkin savunma

Sedyeyle evden çıkarılan ve tedaviye alınan Hatice A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Abdullah A.'nın, saldırının ardından apartmandan hızla çıkarak 07 BIE 730 plakalı otomobile bindiği ve kaçtığı belirlendi.

Hamile eşini silahla dizlerinden vuran saldırgandan pişkin savunma

SAĞLIK DURUMU İYİ

Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası