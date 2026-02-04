Geliri belirli bir eşiğin altında kalan hanelere gıda, ısınma ve kira gibi temel ihtiyaçlara yönelik destek sağlanmasını öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ile ilgili ilk detaylar netleşti. Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen bu yeni sosyal destek modeli, dar gelirli ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Peki, vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşına başvuru nasıl yapılır?

Geliri düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen yeni sosyal destek modelinin, bu yıl bazı illerde pilot olarak uygulanması, ardından ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Geliri düşük hanelere kira, gıda ve ısınma desteği! Vatandaşlık maaşı nedir, başvurular ne zaman başlayacak?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık maaşı, devlet tarafından belirli bir gelir eşiğinin altında kalan aileleri desteklemek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni bir sosyal yardım modeli. Bu uygulama, mevcut sosyal destekleri tek bir çatı altında toplayacak olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında yürütülecek. Böylece belirlenen gelir eşiğinin altında kalan hanelere, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok boyutlu destek sunulacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.

Vatandaşlık maaşı olarak anılan GETAD kapsamında başvuru süreci, gelir kriterleri ve destek tutarlarına ilişkin detayların, çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.



