TIME dergisinin “Ayetullah’tan Sonra” başlıklı kapağı, İran’daki son gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Ayetullah Ali Hamaney’in arkası dönük şekilde tasvir edildiği kapak, geçmişte Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi örnekleriyle yaşanan benzerlikler nedeniyle “suikast senaryosu” tartışmalarını beraberinde getirdi.

TIME dergisinin "Ayetullah’tan Sonra" başlıklı kapağı, İran’daki gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

Edel Rodriguez imzalı kapakta İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yüzü görünmeden, arkası dönük bir figürle yer aldı.

Kızıl tonların ağırlıkta olduğu illüstrasyon, protestoların nasıl kontrolden çıktığını ve ülke genelindeki gerilimi yansıttı.

Hamaney portresi suikastın şifresi mi? TIME dergisinden İran'a korkutan senaryo

HAMANEY PORTRESİ SUİKASTIN ŞİFRESİ Mİ?

TIME dergisi geçmiş yıllarda benzer kapaklara yer verdi. Dergi, 2003 yılında ABD’nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin’in portresini kapağına taşıyarak "Saddam’dan Sonra Hayat" başlığını kullandı. 2011 yılında ise Libya lideri Muammer Kaddafi’nin yüzünün yarısının silindiği bir görselle "Kaddafi’den Sonra Dünya" kapağı yayımlandı. Her iki lider de bu kapakların ardından kısa süre içinde idam edildi.

Geçmiş örnekler, TIME’ın Ayetullah Ali Hamaney’i arkası dönük şekilde betimlediği son kapağıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Hamaney portresi suikastın şifresi mi? TIME dergisinden İran'a korkutan senaryo

RODRİGUEZ NE DEDİ?

Kapak illüstrasyonunu hazırlayan Edel Rodriguez, çalışmasıyla ilgili olarak “8 Ocak’ta Tahran sokaklarında İran hükümetine karşı protestolar büyürken yetkililer interneti kapattı ve güvenlik güçlerine emir verdi. Ardından İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ateşli silahlarla gerçekleştirilen en yoğun sivil katliamlarından biri yaşandı. Bu sayıda, geri dönmeyi arzulayan beş İranlı yazar ülkenin durumunu yazdı” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAKİ OLAYLARDA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 872

Öte yandan ABD’nin Virginia eyaleti merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı HRANA, İran’da ekonomik nedenlerle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 872’ye yükseldiğini duyurdu. Kuruluşa göre ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 50 bin 553’e ulaştı.

Ölenler arasında 214 güvenlik görevlisi de yer aldı.

HRANA, 11 bin 280 vakanın ise inceleme aşamasında bulunduğunu aktardı.

TAHRAN’DA SON DURUM

Gösteriler, 28 Aralık 2025’te İran para biriminin hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesiyle başladı. Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülük ettiği eylemler kısa sürede ülke geneline yayıldı. 8 Ocak’ta başkentte protestolar şiddetlendi, internet erişimi kesildi ve güvenlik güçleri geniş çaplı müdahalelere yöneldi.

RESMİ AÇIKLAMALARLA SAHA VERİLERİ ARASINDA FARK

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı açıklamada ölü sayısını 3 bin 117 olarak duyurmuştu. Bu kişilerin büyük bölümünün güvenlik güçleri ve siviller olduğu, bir kısmının ise silahlı gruplar tarafından öldürüldüğü ileri sürülmüştü. HRANA ise sahadan gelen yeni doğrulamalarla rakamları güncellemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası