Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ev yangını ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, ev sahibini bahçedeki ağaçta hayatını kaybetmiş halde buldu.

Ordu’nun Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın sonrası yapılan arama çalışmaları, acı bir tabloyu ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Selahattin Ç., henüz bilinmeyen nedenlerle yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ünye İtfaiye Grup Amirliği sevk edildi.

EV SAHİBİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Ekipler, yangına müdahale ederken aynı zamanda ev sahibine ulaşmak için çevrede arama yaptı. Yapılan kontrollerde Selahattin Ç., evin hemen yanında bulunan kiraz ağacında hayatını kaybetmiş halde bulundu.

İlk değerlendirmelere göre olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, Selahattin Ç.’nin cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamlarken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

