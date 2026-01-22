Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın bitişik eve de sıçradı. Ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ise kurtarıldı. Yangın 1 saatte kontrol altına aldı.

Yangın 07.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası sokakta meydana geldi. Gecekonduda başlayan alevler hızla büyüdü ve bitişikteki başka gecekonduya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

MUTFAK TÜPLERİ PATLADI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle başlangıç aşamasında olan sirayet engellenirken Gecekonduda bulunan mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KURTULDU

Yangının başladığı evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Yanan gecekondunun yanında bulunan bir başka evde ise dumandan etkilenen ve çıkamayan Fatma Balcı isimli kadın ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Balcı'ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılma çalışmaları ise devam ediyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

