Bolu’da kış turizminin en yoğun döneminde yaşanan ve Türkiye’yi hüzne boğan Grand Kartal Otel yangınının üzerinden bir yıl geçti. 21 Ocak gecesi Kartalkaya Kayak Merkezindeki otelde çıkan yangın, binada kullanılan yanıcı malzemeler ve yetersiz yalıtım sebebiyle kısa sürede büyüyerek alev kapanına dönüşmüştü. Yangında 34’ü çocuk olmak üzere toplam 78 kişi içeride mahsur kalarak can vermiş, 137 kişi de yaralanmıştı. İhmaller zincirinin gölgesinde yaşanan facia, üzerinden aylar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor.

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin ihmaller zinciriyle hayattan koparıldığı yangın faciasının birinci yılında acılar hâlâ taze... Faciada eşi Ceren Doğan ile kızı Lalin’i kaybeden Rıfat Doğan hem yaşadığı derin yalnızlığı hem de zorlu dava sürecini anlattı.

O yangın bir yıldır sönmedi! Kartalkaya mağdurlarının acısı ilk günkü gibi...

Bir yılın büyük bir eksiklikle geçtiğini söyleyen Doğan “Bir yıllık süreçte büyük bir yalnızlık yaşadık. Üzüntümüzü bir tarafa bırakıp davamızın peşinde koştuk ama akşamları hüzün yine sizi buluyor. Davanın sonucuyla bir nebze olsun huzur bulduk. Giden canlarımıza borcumuzu bir nebze de olsa ödemiş gibi hissettik. Mahkemeden çıkan karar emsal niteliği taşıyor. Bu karar sayesinde birçok işletme kendine çekidüzen verdi. Bilmediğimiz pek çok canın kurtulduğunu düşünüyorum. Mahkeme heyetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Evindeki sessizliği dile getiren acılı baba “Artık ‘Baba beni al’ diyen bir çocuğum ve ‘Gelirken şunlar lazım’ diyen bir eşim yok. Evimde yemek pişmiyor. Akşamları yalnızsınız, hatıralarınız her zaman taze. Seslerini, mimiklerini unutmamaya çalışıyoruz. Para hırsıyla, yapmadıkları yatırımla, vicdansızlıkları ile canlarımızı elimizden aldılar” diye konuştu.

Dava kapsamında otel sahipleri, yöneticiler ile bazı belediye ve itfaiye yetkililerine “olası kasıt”tan otuz dörder defa müebbet ve 24 yıl 11 ay hapis cezaları verilmişti. Diğer sanıklar ise “bilinçli taksir” suçundan 12 ile 22 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

HER GÜN EVLATLARINI ZİYARET EDİYOR

Yangında sekiz yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, evlatları ve torunlarının acısını her gün yaşadığını söyledi. Kalıcı Konutlar Mezarlığı’ndaki “Sekizler Makamı” adını verdikleri kabirleri her gün ziyaret eden Gültekin, mezarlara balon bağlayarak ve hayır işleri yaparak hatıralarını yaşatıyor. “Cennet kuşlarım” dediği yakınlarının acısını yüreğinde hissettiğini belirten Gültekin “Sabah işe giderken de akşam dönerken de mutlaka mezarlığa uğruyorum. Balonları uçarken görmek bana iyi geliyor” dedi. Eşiyle birlikte aldıkları kararla, kendilerine ve hayatını kaybeden evlatlarına ait mal varlığını eğitim ve sağlık alanında hayır işlerine yönlendireceklerini belirten Gültekin, vakıf kurma çalışmalarına başladıklarına dikkat çekti.

