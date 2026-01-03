Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otel yangını faciasının ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda 'dönemsel itfaiye birimi' kurulması gerektiği vurgulanırken, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ve doluluk oranının yüzde 70'e ulaştığı turizm merkezinde halen bir itfaiye istasyonu yapılması için adım atılmadı.

Türkiye’yi yasa boğan ve Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sonlandırdı. Komisyonun hazırladığı 310 sayfalık taslak raporda, yangın güvenliğine ilişkin 5 ana konuda ve 18 başlıkta çarpıcı önerilere yer verildi.

Raporun tamamlanmasıyla gözler yeniden kış turizminin gözde merkezi Kartalkaya’ya çevrildi. Raporun tamamlanmasıyla birlikte tedbirlerin hayata geçirilmesiyle ilgili henüz bir adım atılmadı.

SEZON AÇILDI ANCAK İTFAİYE MERKEZİ YOK

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı tatiliyle birlikte bölgedeki otellerin doluluk oranı yüzde 70 seviyesine yükseldi. Sezon açılışını yapan iki büyük otelin, benzer bir facianın yaşanmaması adına yangın güvenliği sistemleri için toplam 5 milyon dolarlık yatırım yaptığı öğrenildi. Özel sektörün aldığı bu bireysel tedbirlere rağmen, bölgede halen geçici de olsa bir itfaiye merkezinin olmaması en büyük eksiklik olarak göze çarpıyor. Olası bir yangın durumunda en yakın itfaiye ekibinin dağ yolunu tırmanarak olay yerine ulaşmasının zaman alacak olması, rapordaki "acil müdahale" vurgusunun önemini artırıyor.

"DÖNEMSEL İTFAİYE VE ACİL SAĞLIK BİRİMLERİ OLUŞTURULMALI"

Meclis Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda, gelecekte yaşanabilecek faciaların önüne geçilmesi adına alınması gereken önlemler sıralandı. Komisyon raporunda, "Turizm bölgelerinde, otel veya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda dönemsel itfaiye ve acil sağlık birimleri oluşturulmalı. Okul, hastane, otel gibi yapılarda, yangın ikaz sistemi itfaiye teşkilatına bağlanmalı. Binalar düzenli aralıklarla yangın güvenliği açısından kontrol edilmeli, proje aşamasında itfaiye denetimi etkin hâle getirilmeli. Konaklama tesislerinde LPG ve LNG tank ve tesisatlarına ilişkin açık düzenlemeler yapılmalı, periyodik kontrol zorunlu olmalı. Yönetmelik değiştirilmeli, okul, hastane, kamu kuruluşu, gıda ve turizm sektörleri tarafından kullanılan otel dâhil tesis ve işletmeler, yerel itfaiye teşkilatı tarafından denetlenmeli.

İtfaiye erlerine itfaiyecilik bölümü mezun olma zorunluluğu getirilmeli. İtfaiye hizmetlerinin çatı kuruluşu oluşturulmalı. Otelcilik hizmeti sunan işletmelerde, sigaralı ve sigarasız oda ayrımına son verilerek, otel yönetimince belirlenen alanlar dışında tütün ürünleri kullanımının tamamen önlenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. Konut amaçlı binaların zemin katlarına sadece binanın yangın yükünü ve riskini artırmayacak nitelikteki iş yerleri açılmasına izin verilmeli" başlıkları öne çıktı.

KAR KALINLIĞI 2 METREYİ GEÇTİ

Öte yandan bir dönem Kartalkaya’ya 3 kilometre uzaklıktaki Sarıalan Yaylası’na itfaiye merkezi kurulması gündeme gelmişti. Ancak bu konuyla ilgili de herhangi bir adım atılmadı. Bolu’da hafta boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metrenin üzerine çıktı. Kar yağışıyla birlikte ulaşımın zorlaştığı Kartalkaya yolu havadan dronla görüntülendi. Kartalkaya yoluna ise kış lastiği olmayan veya zinciri bulunmayan araçların geçişine geçici olarak izin verilmiyor. Bolu Belediyesi’nin itfaiye birimi için müracaat ettiği ancak herhangi bir geri dönüş olmadığı öğrenildi.

