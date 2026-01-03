Bu mahalle yaklaştıkça uzaklaşıyor! Fıkra gibi olay köylüleri isyan ettirdi
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ilginç bir levha krizi yaşanıyor. Yaklaşıldıkça mesafeyi azaltacağı yerde uzaklaştıran iyi ayrı yön levhası akılları karıştırırken mahalle sakinleri "Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor. Fıkra gibi bir olay" ifadelerini kullanıyor.
Denizli'nin Buldan ilçesindeki Türlübey Mahallesi'ne giden yoldaki yön levhaları, mesafeleri çelişkili göstererek sürücülerin yaklaştıkça hedeften uzaklaştığı yanılgısına düşmesine ve kafa karışıklığı yaşamasına neden oluyor.
- Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'ne ulaşmak isteyen sürücüler, yoldaki yön levhaları nedeniyle karmaşa yaşıyor.
- Alacaoğlu kavşağında 7 km gösterilen Türlübey Mahallesi mesafesi, ilerideki bir başka tabelada 8 km olarak belirtilerek çelişki yaratıyor.
- Sürücüler, yaklaştıkça mesafenin arttığını görerek şaşkınlık ve kafa karışıklığı yaşıyor.
- Mahalle sakinleri, özellikle yabancı sürücüleri etkileyen bu yanlışın düzeltilmesini talep ediyor.
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, birbiriyle çelişen iki ayrı yön levhasındaki karışıklığa anlam veremiyor.
YAKLAŞTIK ZANNETTİKÇE UZAKLAŞIYORLAR
Denizli - Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında bulunan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi'nin 7 kilometre olduğu yazıyor. Bu noktadan kırsal mahalleye doğru ilerleyen sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın bir noktada bulunan büyükbaş hayvan çiftliği bölgesinde yer alan tabelada ise Türlübey Mahallesi'nin 8 kilometre uzaklıkta olduğunu okuyunca, yaklaştıkça uzaklaşan mesafeyle kafa karışıklığı yaşıyor.
"BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"
Alacaoğlu kavşağından epey bir mesafe gidilmesine rağmen kilometrenin daha da azalacağına arttığına dikkat çeken Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Bu levhada yazanı gördükten sonrasında her ilerleyişimizde sonraki levhasında ise 2 kilometre daha artıyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor" dedi.
2 kilometre daha ilerledikten sonrasında karşısına çıkan levhayı da şaşıran Üster Kesentürk;"2 kilometre daha geldik. 6 kilometre diye yazıyordu ama şuan 8 kilometre yazıyor. Fıkra gibi bir olay" diye konuştu.