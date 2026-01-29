İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 100 itfaiye memuru istihdam edecek. Açıktan atama yoluyla alınacak memur adaylarının, KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler, sözlü ve uygulamalı sınava da çağrılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alımı ilanı paylaştı (Başvuru tarihleri ve şartları)

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların KPSS’den en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Başvurular 23–27 Mart tarihleri arasında alınacak.

KPSS puan üstünlüğü esas alınarak, ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday mülakat ve uygulama sınavına çağrılacak.

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

