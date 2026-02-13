Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol’u 118-76 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76 yendi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Futbolda oyun kuralları değişiyor: Tarih belli oldu

6 OYUNCU ÇİFT HANEYE ULAŞTI

Altı oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı maçta Rupert 22, Milic de 21 sayıyla en skorer isimler oldu.

18'DE 18 GELDİ

Bu sonuçla 18'de 18 yapan sarı lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women mücadelesinde ise 18 Şubat Çarşamba günü Spar Girona’yı konuk edecek. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Göksun Öz, Melikşah Mercan, Kerem Altıntaş

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Alperi Onar 5, Rupert 22, McBride 10, Milic 21, Olcay Çakır Turgut 13, Williams 9, McCovan 10, Allemand 7, Meltem Avcı Yıldız 9, Tuana Vural

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 10, Doğa Adıcan 16, Merve Arı 10, Merve Uygül 7, Collier 31, İdil Türk 2, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç, Cansu Çolakoğlu

1. Periyot: 34-17

Devre: 69-31

3. Periyot: 95-56

Haberle İlgili Daha Fazlası