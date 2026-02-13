İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 324 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerindeki 69 ayrı grup takibe alındı. Bu gruplar üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 21’i yönetici konumundaki toplam 324 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık açıklaması şu şekilde:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle birlikte 10.02.2026 günü çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan kapalı ve açık gruplar dahil olmak üzere 69 grup tespiti üzerine 21'i grup yöneticisi olan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan toplam (324) şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin kolluk işlemlerinin bitmesinin akabinde peyderpey sevk edildikleri İstanbul Sulh Ceza Hakimliklerince yapılan sorgularının sonucunda TAMAMININ TUTUKLANMASINA karar verilmiştir.

Öte yandan söz konusu operasyon hariç 01.01.2025 tarihinden günümüze kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 18136 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 8992'i tutuklanmıştır.

29 MİLYAR LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütü lideri ve örgüt üyesi oldukları tespit edilen 456 şüpheliden "329'u tutuklanmış, suçta kullanılan 29.5 milyar Türk Lirası değerinde malvarlığına ise el konulmuştur.

Yine uluslarası düzeyde faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç Suç Örgütleri) operasyonlarında bu örgütlerin faaliyetlerinin bitmesi sağlanmış, söz konusu örgütlerin 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 milyon 610 bin 350 adet uyuşturucu haptan sorumlu oldukları tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın her alandaki suç ve suçlularla mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.

