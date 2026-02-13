Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN Projesinde çok kıymetli bir adıma şahitlik ettiklerini vurguladı. Yan yana duran 3 KAAN'ın fotoğrafını paylaşan Görgün, Tam Boy Statik testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipin, bundan sonraki uçuşunu yapacak olan ikinci prototiple aynı karede yer alacak olmalarının önemli bir teknik aşamayı ifade ettiğini aktardı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçağı KAAN'ın TUSAŞ tesislerindeki görüntülerini paylaştı. Görüntülerde 3 KAAN'ın yan yana olması dikkat çekerken, Görgün mesajında "KAAN; Türkiye’nin mühendislik kapasitesini, sistem entegrasyon yetkinliğini ve bağımsız savunma vizyonunu somutlaştıran stratejik bir atılımdır" ifadelerine yer verdi.

3 KAAN yan yana! Tarihi kare paylaşıldı

Haluk Görgün mesajında şu sözleri kullandı:

Millî Muharip Uçak KAAN Projemiz kapsamında, KAAN hangarımızı ziyaret ederek tam boy statik test uçağımızda gelinen son aşamaya ilişkin kapsamlı bilgi aldık ve sahadaki çalışmaları yerinde inceledik.

2024 yılında ilk uçuşunu icra eden ve ilk uçuşunu icra edecek prototiplerimiz ile statik test uçağımızın aynı karede yer alması; geliştirme, doğrulama ve seri üretim hazırlık süreçlerimizin eş zamanlı ve planlı şekilde ilerlediğini göstermektedir.

Bu projede hedefimiz; Türk Hava Kuvvetleri envanterinde uzun yıllar görev yapacak yeni nesil bir muharip uçağı özgün olarak geliştirmek ve ülkemizin kabiliyetlerini daha da ileri taşımaktır.

KAAN; Türkiye’nin mühendislik kapasitesini, sistem entegrasyon yetkinliğini ve bağımsız savunma vizyonunu somutlaştıran stratejik bir atılımdır.

Düşük görünürlük özellikleri ve dahili silah yuvaları

Gelişmiş aviyonik mimari ve sensör füzyonu

Artırılmış durumsal farkındalık ve ağ destekli harekât kabiliyeti

Elektronik harp yetenekleri

Hava-hava ve hava-yer görevlerinde çoklu görev etkinliği

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza KAAN’ın teslimine yönelik sözleşme süreci başlatılmaktadır.

Yerli tedarik zincirimiz; 20’den fazla şehirde, 300’ün üzerinde firma ve 5.000’i aşkın nitelikli insan kaynağı ile büyümektedir.

Yerli motor geliştirme çalışmaları ve fazlı kabiliyet artırımları kararlılıkla sürdürülmektedir.

Test, kalifikasyon ve üretim hazırlıkları adım adım ilerlerken; KAAN programı, ülkemizin havacılıkta ulaştığı teknolojik derinliğin ve kurumsal eşgüdüm gücünün en somut göstergelerinden biri haline gelmiştir.

Bu stratejik yürüyüşte emeği geçen tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü vizyon ve kararlı liderlik doğrultusunda, millî savunma sanayiimizi daha ileri taşıma irademizi sürdürüyoruz.

