Çanakkale Belediyesi Atikhisar Barajı doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması nedeniyle taşkın riski uyarısı yaptı. Sarıçay üzerinden kontrolsüz su akışı beklendiği için Atatürk Mahallesi'nde dere yatağı çevresindeki yerleşim yerleri ve araçlar için can ve mal güvenliği riski bulunduğu belirtildi.

Çanakkale Belediyesince Atikhisar Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması dolayısıyla taşkın riski konusunda uyarıda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda son yağışlarla doluluk oranı tam kapasiteye ulaştı.

Su seviyesinin baraj savak kotuna ulaştığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden kontrolsüz şekilde akışa geçmesi beklenmektedir. Atatürk Mahallesi'nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay'a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanların boşaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."

