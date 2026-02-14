Kırşehir merkezinde hükümet konağı inşaatında çalışan vinç operatörü, maaşını alamadığı gerekçesiyle vincin tepesine çıkarak tepki gösterdi. Operatör, polis ve mesai arkadaşlarının ikna çalışmasıyla indirildi.

Kırşehir merkezde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında görev yapan vinç operatörü Fırat Demir, maaşını alamadığını ileri sürerek vincin üzerine çıkarak eylem yaptı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre vincin tepesinde kalan Demir, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Mesai arkadaşları ve polis ekiplerinin müteahhit firma yetkililerine ulaşmasının ardından sorun çözüme kavuşturuldu ve Demir polis eşliğinde vinçten indirildi.

"3 AY MAAŞINI ALAMADI" İDDİASI

Sağlık kontrolü amacıyla 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Demir, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Demir’in yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığı iddia edildi.

