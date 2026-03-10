Tekstil ve hazır giyime cesaret aşısı iyi geldi

Cesaretin ekonomide bir çıkış modeli olacağını düşünür müydünüz? Artık düşünün… Tekstil ve hazır giyim sektörü cesaret sayesinde kendine geliyor. TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin yorumu bu şekilde.

Anlatalım… Önce IFCO-İstanbul Fashion Connection Fuarı yapıldı. Fuarı düzenleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan 5 kıtadan binlerce ziyaretçinin İstanbul’a geldiğini, Avrupa’nın en büyük fuarını yaptıklarını söyledi.

Sonra da geçtiğimiz hafta İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde Texhibition İstanbul Fuarı yapıldı. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’ün ifadesi ile savaşa rağmen dünyanın önde gelen alıcıları İstanbul’a geldi ve Avrupa’nın birinci, dünyanın ise önde gelen fuarlarından biri gerçekleşti.

Oysa bu fuarlar 4-5 yıl önce başlamıştı. TİM Başkanı ilk adımın cesaret sayesinde atıldığını söylüyor. Çünkü hazır giyimin de tekstilin de en önemli üreticilerinden bir olan Türkiye, bir türlü İstanbul’da başarılı fuarlar yapamamıştı. Sektörün aşağıya doğru gittiği bir dönemde bu fuarlara başlamak nereden çıkmıştı? Mustafa Gültepe anlatıyor:

-Bu işin arkasında cesaret var. Ahmet Öksüz tekstilde, biz hazır giyimde cesur davrandık. Ve başardık. Bugün fuarlar sayesinde ayakta duruyoruz, hatta ilerliyoruz. Hep söylediğimiz gibi Anadolu üretim, İstanbul fuar merkezi olacak, biz bu sektörü Türkiye’nin göz bebeği yapacağız.

Peki, iş sadece Ahmet Öksüz, Mustafa Paşahan, Mustafa Gültepe ve sektörün önemli oyuncularının cesareti ile mi buraya geldi?

Buna evet dersek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve ekibine haksızlık yapmış oluruz.

Ömer Bolat her zaman ifade ettiğimiz gibi sektörü onlardan bile iyi biliyor.

Mesela tekstilde 130-140 yıl önce yola çıktığımızın altını çiziyor ve ekliyor:

-Bu nedenle bu sektörü sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.

Bu hafta içinde sektöre bir destek de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan geldi.

Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) iftarında konuşan Kacır’ın yanında sektörün önde gelen isimlerinden Vahap Küçük oturuyordu. “Bu salondakilerin yüzde kaçı tekstil ve hazır giyimle uğraşıyor sizce?” diye sordu. Vahap Bey, “Yüzde 40’ı bulur” dedi. Bakan Kacır’ın ise tavrı netti: “Böyle güçlü bir sektörün arkasında durmalıyız. Hazır giyim ve tekstili de geride bırakmayacağız. Bunda kimsenin tereddüdü olmasın.”

Mustafa Gültepe - Mustafa Paşahan - Ahmet Öksüz

Seçimler de konuşuldu

Hem fuarda hem de MİAD ve MESİAD’ın iftarlarında İTHİB ve İHKİB seçimleri de konuşuldu.

Fuarda İTHİB’de yeni yönetimin şekillendiğini iki dönemi biten Ahmet Öksüz’ün yerine Ahmet Şişman’ın geleceğini, sektör adına da TİM’e Ahmet Öksüz’ün gideceğini öğrendik.

İHKİB Başkanlığına aday olan Mustafa Paşahan’ın ise her yerdeki etkinliklere katılmaya çalıştığını gözlemledik. Önce fuarda gördük. Sonra MİAD’ın iftarında. Hatta MİAD’ın iftarında bir de konuşma yaptı ve alkış aldı. Önceki İHKİB başkanlarından Hikmet Tanrıverdi’ye “Sizin birlikte başkan olmak için Malatyalı mı olmak lazım?” diye sorduk.

Aldığımız cevap ilginçti:

-Hem Mustafa Paşahan hem de Timur Bozdemir Malatyalı… Daha ötesi ikisi de Pütürgeli… Daha çok gezen seçimi alır.

Bu arada arkadaşımız Kübra Soylu, Mustafa Paşahan ile MESİAD’ın iftarında karşılaştı.

MESİAD Başkanı Ufuk Muslu Merterli ihracatçıların hangi adayı desteklediği konusunda resmî bir açıklama yapmadı ama Paşahan’ın yanında olduklarını ifade etti ve kapıya kadar uğurladı. Yorumu siz yapın…

Yeni Turgut Özallar yetişecek

MİAD Başkanı Yunus Akdaş yine her zamanki gibi muhteşem bir ev sahipliği yaptı. Herkese söz vermeye çalıştı. Herkesle ilgilendi.

Ve en önemlisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a Malatya’ya Bilim Merkezi için imzayı attırdı.

Yunus Akdaş her şeyi de devletten beklemedi. Bilim Merkezi inşaatını hayırsever iş insanı Ömer Gümüştekin’e ihale etti.

Bakan Kacır da imzayı atarken, “Buradan yeni Turgut Özallar, Recai Kutanlar yetişecek” mesajı vermesi katılımcıları duygulandırdı.

Yunus Akdaş

Yatırımcının bakışı değişti

Yaşanan savaş yatırım aksında da büyük değişiklikleri beraberinde getirdi. Mesela kısa bir süre öncesine kadar Dubai emlak alıcılarının gözdesiydi. Hatta lüks konut alıcısı Türkler bile Dubai’ye göz kırpar olmuşlardı. Altın da sıkıntılı dönemlerin güvenilir limanı olarak iyice öne çıkmıştı.

İran, ABD ve İsrail savaşı bu görüşlere soru işareti düşürdü.

Mesela gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Luxera GYO Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş bu görüşe şerh koyanlar arasında ve şöyle diyor:

-Artık Türkiye ve İstanbul gayrimenkulde önemli bir tercih oldu. Türkiye güvenilir liman, İstanbul kârlı bir yatırım noktası hâline geldi. Gayrimenkul de en iyi yatırım araçları arasında öne çıktı.

Kafaların karışık olduğu bir dönemde bilginize sunulur.

Ramazan Taş

Kadın liderler umudu yükseltiyor

İnsanlık son dönemin en büyük sıkıntılarını yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemde 8 Mart haftası nedeniyle gerçekleştirilen kadın etkinlikleri umut oldu. Öyle bir umut ki kadın etkinliklerinde barışa yönelik mesajlar yükseldi. Ve daha çok kadın varsa yarınlar da umut olacak mesajı verildi.

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi kadın liderlerin umut veren mesajlarına yer verdi.

Mesela Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter kadınların verimlilik noktasındaki başarılarına gönderme yaptı.

DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan kadınların kriz dönemlerindeki yönetim başarılarını aktardı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, kadınların insan odaklı kararlar vereceklerini ifade etti.

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, kadın liderliğinin duygulara da yer vereceğini bu nedenle avantajlı olacağını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe kadın ve sürdürülebilirlik birlikteliğine dikkat çekti.

Nazlı Demirel

Tarımda kadına destek

Kadın liderlerin umudu yükseltmesi başlığı, 14 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimcileri Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu’nun açılışını yapacağı bir toplantıda ele alınacak. ALKO Okulları Altunizade Koleji’nde yapılacak toplantı herkese açık olacak.

Bu arada kadın etkinlikleri arasında Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen tarımla ilgili toplantı öne çıktı.

Platform Başkanı Nazlı Demirel’in açılışını yaptığı toplantıda “1000 Çiftçi 1000 Bereket” başlıklı proje konuşuldu.

Cargill tarafından desteklenen projede konuşan Sürdürülebilirlik Direktörü Cem Beysel teknolojinin tarımda verimlilik artışı sağlayacağını örneklerle açıkladı.

Celal Toprak'ın önceki yazıları...