2026 DGS başvuru ekranı kontrol ediliyor. Adaylar ÖSYM’den gelecek resmi duyuruya kilitlendi. Başvuru ekranının açılacağı saat, yayımlanması beklenen başvuru kılavuzu ve sınav ücretine ilişkin detaylar ön lisans mezunlarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı için başvuruları bugün başlıyor. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimi doğrultusunda başvuru tarihleri netleşirken, adaylar başvuru ekranı ÖSYM AİS sayfasını, kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığını ve sınav ücretinin ne kadar olacağını araştırıyor.

DGS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 2 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Ancak sabah saatleri itibarıyla ÖSYM tarafından henüz resmi başvuru duyurusu yapılmadı. Bu nedenle adaylar, gün içerisinde erişime açılması beklenen başvuru ekranını yakından takip ediyor. Geç başvuru günü ise 11 Haziran 2026 olarak açıklandı.

2026 DGS başvuru ekranı! DGS başvuruları saat kaçta başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 DGS başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru işlemleri ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Başvurunun geçerli sayılması için sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor.

2026 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 DGS başvuru ekranı! DGS başvuruları saat kaçta başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

2026 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 DGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte bugün içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvuru ücreti, sınav kuralları, başvuru şartları ve sınav merkezlerine ilişkin detaylar netleşecek. Adaylar bu nedenle ÖSYM’nin resmi internet sitesini yakından takip ediyor.

2026 DGS başvuru ekranı! DGS başvuruları saat kaçta başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

DGS 2026 NE ZAMAN?

2026 DGS sınavı ise 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre sonuçların 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası