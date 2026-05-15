Survivor 2026’da yaşanan talihsiz sakatlık sonrası gözler Barış Murat Yağcı’nın sağlık durumuna çevrildi. Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde yaptığı açıklamanın ardından yarışmacının akıbeti ve yarışmaya devam edip edemeyeceği netleşti. Programın takipçileri "Survivor Barış elendi mi, diskalifiye mi oldu" araştırıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda yaşananlar gündem oluyor. Ödül oyunu sırasında parkurda düşerek yaralanan Barış Murat Yağcı’nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamalar sonrası izleyiciler, yarışmacının Survivor’a devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.

SURVİVOR BARIŞ ELENDİ Mİ?

Ödül oyununda parkur etabında dengesini kaybederek yere düşen Barış Murat Yağcı’ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Acı içinde yerde kalan yarışmacı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde parmağında ciddi kırık olduğu tespit edildi.

Yaşanan sakatlığın ardından gözler ada konseyine çevrilirken, Acun Ilıcalı yarışmacının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ilıcalı, doktor raporları doğrultusunda Barış Murat Yağcı’nın yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Böylece Barış, Survivor 2026’ya sağlık sorunları nedeniyle veda eden isimler arasına katıldı.

Survivor Barış elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor Barış Murat Yağcının son durumu

SURVİVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı’nın sağlık durumunun beklenenden daha ciddi olduğunu ifade etti. Ilıcalı açıklamasında, yarışmacının parmağında ciddi kırık bulunduğunu ve yaklaşık altı haftalık alçıda kalması gerektiğini söyledi.

Yarışmanın mevcut aşaması nedeniyle bu sürenin beklenemeyeceği belirtilirken, Barış Murat Yağcı’nın sağlık nedeniyle Survivor’dan ayrıldığı açıklandı.

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI SON DURUM

Barış Murat Yağcı’nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, yarışmacının parmağındaki kırığın ciddi seviyede olduğu belirtildi.Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamada,

"Barış talihsiz bir sakatlık geçirdi ve gözetim altına aldık. Açıkcası parmağında ciddi bir kırık olduğunu bilmiyorduk. Maalesef parmağında ciddi bir kırık var. Doktorlar hemen müdahale ettiler ve yapılan müdahaleler sonrasında kolunu alçıya almak zorunda kaldılar. Şu anda kımıldatmaması gerektiği için davet edemedik. Daha sonra İstanbul'daki doktorlarımızla görüşmeler yapıldı. Dominik ve İstanbul'daki doktorlarımızın ortak koydukları teşhis sonucunda şu andaki görüntü Barış'ın durumu beklediğimizden kötü. Doktorlarımızın raporuna göre Barış Survivor'a maalesef devam edemeyecek. Kırık var, altı hafta alçı gerekitiriyor. Eğer Survivor'ın ilk veya ikinci ayı olsaydı bu altı haftayı beklerdik... Maalesef Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Çok geçmiş olsun kendisine" ifadelerini kullandı.

