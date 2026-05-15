Dün Çin lideri Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılanan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretinin ikincü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Şi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini ifade etti. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Dün resmi törenle karşılanan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde bir başka tarihi buluşma gerçekleşti. ABD ve Çin arasındaki görüşmede tarafların mutabık kaldığı en önemli konu Hürmüz Boğazı oldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre iki ülke, boğazın açık kalması konusunda anlaştı.

ABD ve Çin'in Hürmüz açıklamalarına paralel olarak İranlı Fars haber ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim protokolleri konusunda varılan anlaşmanın ardından bazı Çin gemilerinin boğazdan geçişine izin vermeye başladığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları da 30'a yakın geminin Hürmüz'ü İran'ın izniyle 13 Mayıs akşamından beri geçtiğini açıkladı.

Tarihi buluşmada 2. perde! Trump'tan Çin'de İran açıklaması: Uranyumu almayı tercih ederim

"ÇİN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAK İÇİN YARDIM TEKLİF ETTİ"

Trump, basına verdiği röportajda Çin lideri Şi'nin Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif ettiğini belirtti. ABD Başkanı, "Çin lideri Şi, bana İran'a asker yardım yapmayacağını söyledi" dedi.

"İRAN'IN URANYUMUNU ALMAYI TRECİH EDERİM"

Trump, İran konusunda "çok fazla sabırlı olmayacağım" diyerek tehdidini yinelerken, "İran'ın Uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın uranyumunu almanın bir "halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu" ileri sürdü.

ÇİN'DEN 200 ADET BOEING SİPARİŞİ

Trump ayırca Çin'in 200 yeni uçak sipariş ettiğini belirtirken, "Bu çok fazla istihdam demek. Boeing, 150 tahmin ediyordu, Çin'in sipariş sayısı 200 oldu." diye konuştu.

Çin lideri Şi'nin işine odaklanmış oyun oynamayan biri olduğunu, ülkenin aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını söyleyen Trump, çok sayıda tarım ürününü ve ciddi miktarda petrolü de ABD'den alacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Çin komünist partisinin resmi salonunda çay içti. İki lider görüşmelerin ardından öğle yemeğine geçecek. Tapınakların bulunduğu bölgede yer alan Çin'in iktidar merkezi olarak adlandırılan salon Manzara tepesinde bulunuyor. Şi, Trump gibi pek çok konuğunu daha önce de burada ağırlamıştı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao da burada konuklarını ağırlamıştı.

