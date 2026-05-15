Anadolu Ajansı
Tokat'ta kara yolunda heyelan! Ulaşım kesildi
Tokat-Çat kara yolunda heyelan meydana geldi. Meydana gelen toprak kayması nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Tokat'ta devam eden yağışlar nedeniyle Tokat-Çat kara yolunun ikinci kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı.
- Heyelan, Tokat-Çat kara yolunun ikinci kilometresinde gerçekleşti.
- Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yolu kapattı.
- Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
- Olay yerine karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.
- Ekipler, düşen kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.
Tokat'ta etkisini devam ettiren yağışlar nedeniyle Tokat-Çat kara yolunun ikinci kilometresinde heyelan meydana geldi.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin şerit çekerek önlem aldığı yolda, düşen kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR