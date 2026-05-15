İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya illerini de kapsayan toplam 5 ilde "change" araçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda; ağır hasarlı, trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalamalı araçların seri numaralarıyla değiştirerek "change" işlemi yaptıkları; bu şekilde kimlik bilgileri değiştirilmiş araçları, gerçek durumunu gizleyerek üçüncü şahıslara sattıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlenen şahıslara yönelik harekete geçildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya illerini de kapsayan toplam 5 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, "change" yapıldığı tespit edilen 40 adet araç da ele geçirildi.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

