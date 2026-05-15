Mauro Icardi, Galatasaray'da üst üste 4'üncü Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı kulübün Youtube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray kaptanı Mauro Icardi, şampiyonluk sonrası kulüp kanalına konuştu. "4 yılda tarih yazdık" diyen Arjantinli yıldız, "Çocukların 'Aşkın Olayım' şarkısını söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den ayrıldığımda kalbimde taşıyacağım en büyük hazine" sözlerini sarf etti.

"SÖZ VERDİM"

Deneyimli oyuncu, "Çok mutluyum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum, zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, şampiyonluğu getiren Antalyaspor maçında sontradan oyuna girdi ve 4'üncü golün asistini yaptı.

"BEN DE GOL ATMAK İSTİYORDUM"

Şampiyonluk maçını değerlendiren Icardi, "Rahatladım doğrusu. Bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmek de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir 'Oh' dedi diye düşünüyorum. Çok yeni girmiştim maça enerjim vardı bol bol. Noa’nın uzun pasını aldım. Gol atmamız lazımdı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten. Kaan’ı gördüm, çok atmasını istedim golü. Çok özel bir insan. Bende normalde gol atmak istiyordum. En önemlisi takımın kazanması. Çok kıymetliydi galibiyet" şeklinde konuştu.

"KELİMELER YETMİYOR"

'Aşkın Olayım' şarkısının kendisiyle özdeşleşmesi hakkında 33 yaşındaki golcü, “İnanılmaz bir şey tabii ki, beraber yaşananlar, benim şarkımı antrenmanda olsun statta olsun, yanımdan geçerken söylüyorlar. Onların bu sevgisine sahada karşılık vermek istiyorum. Bütün oyuncular biliyor ki Galatasaray çok büyük takım. Her gün burada olmaktan çok keyif alıyorum. Maç sonunda o şarkının söylenmesi, 4 senede beraber yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Sahada karşılığını vermek için elimden geleni yapıyorum. Bugün dünyadaki bütün futbolcular Galatasaray'ı biliyor. Ailem ve benim için çok kıymetli bir yer burası. Son anıma kadar mücadele edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Arjantinli oyuncu, bu sezon 45 maçta 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

"BUNUN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTAMAZ"

Sarı-kırmızılı taraftarları çok sevdiğini vurgulayan Icardi, "Bu aşk açıklanamaz bir şey. 'Bir nesli Galatasaraylı yaptı' dediklerinde gurur duyuyorum. Bunun yerini hiçbir şey tutamaz. Çocukların o şarkıyı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den ayrıldığımda kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacak. Böyle bir sevgiye nasıl karşılık verilebilir ki? Maçtan sonra benim için ağlayan insanları sosyal medya tarif edilemez bir duygu! Ailem bu görüntüleri görünce onlar da ağlıyor. Zor zamanlarda benim için ağladılar, sakatlandım taraftarların ağladığını gördüm. Aslında onlar normalde ailem değiller ama benim için ağlıyorlar! İnanılmaz!" dedi.

Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziaran'da sona eriyor.

"GALATASARAY'A GELMEK CAZİP BİR HAL ALDI"

"Galatasaray 4 senelik muhteşem bir dönem geçirdi. Kendi de paydaşlarından birisi ne düşünüyor?” sorusuna Arjantinli yıldız, “Evet bu yıllarda, son 4 yılda bir çok rekor kırdık. Gol yememe kırdık. Puan rekoru kırdık 102 puanla. Gün ve gün tekrardan odaklanıp meydan okuma olarak gördük ve uğraştık. 4 sene içerisinde deplasmanda da bu rekorları kırdık. Takım için mücadele anahtardı. Bu kadar iyi oyunculara sahip olmak zor bir şey teknik ekip için de 11 çıkarma adına önümüzdeki yıllarda devam ettirmemiz gerekiyor. Türkiye’ye ve Galatasaray’a gelmek cazip bir hal aldı" cevabını verdi.

FENERBAHÇE DERBİSİ İTİRAFI

33 yaşındaki futbolcu, “Çok iniş çıkışlı sezondu, Fenerbahçe’yi 3-0 yendiğimiz zaman orada rahatladık. Samsun’da da rehavete kapıldık herkes gördü. Fenerbahçe maçı diyebilirim. Süper Lig'de her sene şampiyon olmamız ve Şampiyonlar Ligi'ni almamız gerekiyor. Adım adım bunu gerçekleştirebiliriz" açıklamasını yaptı.

EN GÜZEL GOLÜ

Galatasaray'daki en güzel golünü seçmesi istenen yıldız isim, “Forvetler için her gol önemlidir. Derbi gollerinin hepsini diyebilirim taraftar için biliyorum. Formamı göstermiştim. Panenka golü vardı. Trabzonspor’a kafa golüm. Manchester United golü. Beşiktaş’a 2-1 yendiğimiz maçta attığım gol. Bir tane özel yok aslında” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası