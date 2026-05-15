Galatasaray'da takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de üst üste 4'üncü defa kazandıkları şampiyonluğun ardından konuştu. Deneyimli oyuncu, sezon başı takımdan ayrılan 2 futbolcu hakkında "Yerlerini dolduramadık" itirafında bulundu.

Galatasaray'da 4'üncü yılını geçiren ve her sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Abdülkerim Bardakcı, takımdan ayrılan kaptan Fernando Muslera ve Belçikalı 10 numara Dries Mertens'in yerlerini dolduramadıklarını söyledi.

Fernando Muslera, Galatasaray'da 14 seon forma giydi ve 19 kupa kazandı.

"MUSLERA VE MERTENS ÖNEMLİ KARAKTERLER"

HT Spor'a açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, "Takımın büyükleri olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kaptan olarak elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Muslera ve Mertens bizim için çok önemli karakterlerdi ki hâlâ da öyleler. Bizim simgelerimiz" sözlerini sarf etti.

Dires Mertens, Galatasaray'dan ayrıkdıktan sonra futbolu bıraktı.

"İKİSİ DE ÇOK İYİ LİDER"

Milli futbolcu, "Muslera ve Mertens için 'Yerlerini dolduramadık' desem daha iyi. Çok doldurulacak karakterler değil. Çok mükemmel insanlar, çok mükemmel futbolcular, çok iyi liderler ikisi de. Ancak herkes elinden geleni yaptığı için büyükler olarak, herkes sorumluluk aldığı için fazla sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası