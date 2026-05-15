Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somoncu’yu kalbinden vurarak öldüren Ali Eren Somuncu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

31 Temmuz 2025 akşamı Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde hakkında verilen uzaklaştırma kararı olan Ali Eren Somuncu, boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Somon’a dehşeti yaşatmıştı. Arka balkondan tırmanarak Sinem’in bulunduğu daireye giren Ali Eren Somoncu, yanındaki tabancayla eşine ateş açmıştı, genç kadın hayatını kaybetmişti.

Balkondan girip kalbinden vurmuştu! Sinem Somoncu davasında ağırlaştırılmış müebbet kararı

25 YIL İSTENİYORDU

Tutuklu sanık Ali Eren Somuncu hakkında 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'zincirleme tehdit', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

“ÖLDÜRECEK OLSAM KANIT BIRAKMAZDIM”

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde3'üncü kez hakim karşısına çıkan Somoncu, şunları söyledi:

Tahliyemi talep etmiyorum. Suçum yok demiyorum. Olay tamamen kazaydı. Tabancamdan çıkan kurşunla eşim öldü. Sakince kendimi savunuyorum. Acılar var, benim de acım var. Ben karıma hiçbir zaman el kaldırmadım. Acımı yaşıyorum. Koğuşta eşimin resmini saklıyorum. O gün Sinem'i öldürmek için yeterli vaktim vardı. Öldürecek olsam kanıt bırakmaz şekilde öldürürdüm.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti Ali Eren Somuncu'yu 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olay sırasında bekçi Emrah Erata'ya yönelik eyleminden de kamu görevlisini yaralamaktan 2 yıl 2 ay ve ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

