Rekabet Kurulu, endüstriyel dondurma pazarına yönelik incelemesini genişleterek Unilever ve Magnum hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Karar kapsamında, bazı satış noktalarında rakip ürünlere ayrılacak alan uygulaması da yeniden düzenlendi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulca, endüstriyel dondurma üretimi ve satışı faaliyetiyle iştigal eden firmalar tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği, Kurul'un 18 Mart 2021 tarihli kararındaki tedbire uyulmadığı şüphesiyle başlatılan ilk inceleme sürecinin karara bağlandığı bildirildi.

Bu kapsamda Unilever ile Magnum Dondurma şirketlerine kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla doğrudan soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca anılan kararla gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde, 100 metrekare ve altında kapalı satış alanına sahip noktalarda Unilever'e ait dondurma dolabı dışında tüketicinin ulaşabileceği başka bir dolap bulunmuyorsa, Unilever ve Magnum tarafından söz konusu her bir dolabın toplam hacminin tek bir blok şeklinde yüzde 30'luk alanı, 'Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır' ibaresini içeren etiket eşliğinde rakip ürünlere tahsis edilecek. Bu alanda Unilever ve Magnum ürünlerine yer verilmeyecek. Noktada rakip ürünün bulunmaması halinde söz konusu yüzde 30'luk alan boş bırakılacak ve ayrıca noktanın talebi olması halinde yüzde 30 olarak belirlenen bu oran yüzde 50'ye kadar yükseltilecek."

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

