ZİYNETİ KOCABIYIK- Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), obeziteli bireylere yönelik toplumda ve medyada yerleşen damgalayıcı dili değiştirmek için dikkat çeken bir projeye imza attı.

Lilly Türkiye’nin şartsız desteği ve Fujifilm katkılarıyla düzenlenen “Taşıdığımız Hikâyeler: Obezitenin Görünmeyen Yüzü” Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Yarışmada genç sinemacılara 245 bin TL ödül verildi.

Genç sinemacılardan topluma mesaj: Obezite kişisel başarısızlık değildir

Etkinlikte konuşan TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, obezitenin hâlâ toplumda “kişisel başarısızlık” gibi görüldüğünü ancak bunun bilimsel olarak yanlış olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yazıcı “Obezite bir irade eksikliği değil, kronik bir hastalık. Buna rağmen insanlar hem toplumdan hem sağlık sisteminden dışlanabiliyor” mesajı verdi.

Ödül töreninde konuşan Deniz Sezgin Emüler ise “Araştırmalar, çocuk filmlerinin yüzde 85’inde kilolu karakterlerin olumsuz biçimde temsil edildiğine; işaret ediyor. Hollywood yapımı filmlerde ana karakterlerin sadece yüzde 2,8’i obezite durumda. Oysa gerçek hayatta bu oran yüzde 37...” dedi.

