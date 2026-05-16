Yeni sistemle birlikte, iş yerinde verilmeyen ve nakit ya da yemek kartı şeklinde sağlanan günlük yemek yardımlarında SGK prim istisnası 300 TL’ye çıkarıldı. Böylece daha önce 158 TL olarak uygulanan limit yaklaşık iki katına yükselmiş oldu.

İŞ YERİNDE VERİLEN YEMEKTE SINIR YOK

Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın yazısına göre; düzenlemeyle işverenin yemek hizmetini iş yerinde sunması halinde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak. Yemek iş yerinde pişirilse de catering firması aracılığıyla sağlansa da tüm maliyet SGK priminden muaf tutulacak.

Ancak iş yerinde yemek verilmesine rağmen ayrıca nakit ya da yemek kartı desteği sağlanması durumunda bu ek ödemenin tamamı prime esas kazanca dahil edilecek.