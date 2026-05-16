Artık sadece yüz değil, ses de estetik konusu… Sosyal medya videoları, podcast yayınları, canlı yayınlar ve Influencer kültürüyle birlikte “daha etkileyici konuşma” isteği hızla büyüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Ses terapisi ve “ses estetiğine” ilgi son yıllarda dikkat çekici şekilde artıyor. İnsanlar artık sadece “iyi görünmek” değil, “iyi duyulmak” da istiyor.

Ses ve konuşma bozukluklarının düzeltilmesindeki en son gelişmelerden biri de yapay zekâ ve bilgisayar destekli analiz sistemleri. Bu sayede sesinizde hoşunuza gitmeyen bölümlerini gözünüzle görebiliyor ve istediğiniz düzeltmeyi yapabiliyorsunuz.

ÖZEL YAZILIMLAR KULLANILIYOR

Ses, dil ve konuşma bozukluklarının, toplumun yaklaşık yüzde 5 ila 10’unu etkileyen küresel bir sağlık problemi olduğunu ve önemli bir kısmının, gırtlaktaki yapısal bir hastalıktan değil, sesin yanlış ve aşırı kullanılmasından kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç “Yapay zekâ destekli ses ve konuşma analizleri sayesinde ses bozukluğunun şekli, muhtemel sebebi ve kişinin ses kullanım alışkanlıkları ayrıntılı değerlendirilerek kişiye daha uygun terapi programları oluşturabiliyoruz” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç, ses ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesinde yalnızca klinik muayene ve gözlem değil, bilgisayar destekli analiz sistemleri ve yapay zekâ tabanlı araçlar da kullanıldığını belirterek “Ses ve konuşma sorunlarını yalnızca dinleyerek değil, ölçerek de değerlendiriyoruz. Sesin kalite özellikleri, tınısı, konuşma üzerindeki etkisi sayısal verilerle analiz edilirken; konuşmanın akıcılığını ve anlaşılabilirliğini özel yazılımlar aracılığıyla inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

KENDİ SESİNİ EKRANDA GÖRÜYOR

Yapay zekâ tabanlı yazılımlar, sesin kalitesini, tınısını ve akıcılığını analiz ederek kişiye özel “akustik haritalar” çıkarıyor. Tedavide kullanılan “biyolojik geribildirim” yöntemi ise dikkat çekiyor. Hastalar konuşurken seslerinin grafiklerini anlık olarak ekranda görüyor. Hasta, sesini çıkardığı anda ekranda oluşan grafikler sayesinde ses tellerini nasıl kontrol ettiğini canlı olarak izliyor. Yapay zekâ, hastanın hedeflenen doğru sese ulaşıp ulaşmadığını anlık olarak denetliyor ve kişiye “şimdi doğru yaptın” ya da “şimdi çok zorladın” şeklinde geri bildirimler veriyor. Böylece hangi kullanımın doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğreniyor. Bu teknolojik rehberlik, normalde aylar sürecek değişimi çok daha kısa zamanda gerçekleştiriyor.

“SESİM DAHA TOK, DAHA PÜRÜZSÜZ OLSUN” DÖNEMİ

Uzmanlara göre özellikle 20-40 yaş arası kadınlar ve sosyal medya içerik üreticileri “ses estetiği” talebinde öne çıkıyor. Erkeklerde ise daha kalın ve güçlü ses isteği dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Kılıç, insanların artık “sesimin mikrofonik çıkmasını”, “yorulmadan konuşmayı” ve “daha etkileyici tınlamayı” istediğini belirterek, en çok başvurunun sesiyle çalışan öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, yayıncılar, din görevlileri, sosyal medya içerik üreticileri ve yoğun konuşma gerektiren mesleklerden geldiğini söylüyor. Prof. Dr. Kılıç “Bu kişilere sesini zorlamadan doğru konuşma ve ses üretme yöntemlerini öğretmek de bir tür tedavidir” diyor.

SESİ KLONLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Ses estetiğinin eğitim ve cerrahi ile sağlanabildiğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç “Ameliyatın zorunlu olduğu durumlara ek olarak insan vücudunun izin verdiği sınırlar içinde eğitim ve terapiyle bazı değişiklikler sağlamak mümkündür. Ancak ses estetiği adı altında sunulan vaatlerin gerçekçi ve bilimsel temelli olması hayati önem taşır; zira “başka birinin sesine sahip olmak” gibi beklentiler tıbbi olarak mümkün değildir.

Ses estetiği adı altında sunulan bazı yaklaşımlar bilimsel açıdan abartılı vaatler içerebilmektedir. Ancak modern tıbbın sunduğu teknolojik imkânlar ve yapay zekâ desteğiyle, sesin daha sağlıklı, dayanıklı ve etkili bir hâle getirilmesi mümkündür. Doğru tanı, kişiye özel terapi planı ve teknolojik destekle gerçekleştirilen ses iyileştirmeleri, bireylerin hem profesyonel başarısını hem de genel hayat kalitesini doğrudan artırmaktadır. Gelecekte sesimizin sınırlarını, sadece genetiğimiz değil, yapay zekâ belirleyecek” diye açıklıyor.



