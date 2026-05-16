Türk Böbrek Vakfı öncülüğünde başlatılan “Böbrek Emojisi” kampanyası için Unicode’a resmî başvuru yapıldı.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Dijital dünyanın eksik kalan sembollerinden biri için Türkiye’den tüm dünyaya güçlü bir çağrı yükseldi.

Türk Böbrek Vakfının (TBV) öncülüğünde, uluslararası böbrek sağlığı kuruluşlarının desteğiyle “Böbrek Emojisi”nin resmî emojiler arasına girmesi için Unicode Konsorsiyumuna başvuru yapıldı. İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda gerçekleştirilen büyük farkındalık etkinliği, yalnızca bir emoji talebinin ötesine geçerek böbrek hastalıklarına dikkat çeken küresel bir sağlık hareketine dönüştü.

Etkinliğin en dikkat çekici simgesi, sevimli bir böbrek emojisinin üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilen 2,5 metre yüksekliğindeki dev maketi oldu.

Meydanda toplanan yüzlerce gönüllü, diyaliz hastaları, organ nakli bekleyen çocuklar, aileler, öğrenciler ve sporcular hep birlikte böbrek sağlığı için ses verdi.

“Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk “Kalp, beyin ve akciğer emojileri var ancak vücudumuzun sessiz kahramanı olan böbrekler dijital dünyada hâlâ temsil edilmiyor. Oysa Türkiye’de her 7 kişiden biri böbrek hastası. Böbreklerimiz vücudun su ve tansiyon dengesini sağlayan hayati organlarımız arasında yer alıyor. Bu kampanyayla özellikle genç kuşaklarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Nasıl ki sevgi için kalp, düşünce için beyin emojileri kullanılıyorsa, böbrek emojisi de bundan böyle dengeyi ve sağlıklı hayatı simgeleyen bir ifade olsun istiyoruz” dedi.

