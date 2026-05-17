Nijerya’nın kuzeydoğusunda Boko Haram’ın bir okula düzenlediği saldırıda 42 öğrencinin kaçırıldığı bildirildi. Olay, bölgede büyük endişe ve travmaya yol açarken, aileler çocuklarının akıbetiyle ilgili umutsuz bekleyişini sürdürüyor.

Borno eyaletine bağlı Askira-Uba bölgesinde 15 Mayıs’ta gerçekleşen baskında öğrencilerin derste olduğu sırada okula giren saldırganların çok sayıda öğrenciyi zorla götürdüğü ifade edildi.

SABAH DERSİ SIRASINDA YAŞANDI

Bu sarsıcı kaçırılma olayının birçok ebeveyn ve veliyi umutsuzluğa sürüklediğini dile getiren Ndume, ailelerde travma ve moral bozukluğuna yol açtığını ifade etti.

Ndume, okuldaki öğrencilerin kaçırılmasının dehşet verici olduğunu, bu olayın yoksul ve azimli öğrencilerin sabahın erken saatlerinde derslerine dalmış oldukları bir anda meydana geldiğini belirtti.

YÜZBİNLERCE KİŞİ GÖÇ ETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

