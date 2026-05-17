Akıllı gözlükler günlük hayata hızla entegre olurken, şık tasarımlarının arkasında sürekli kayıt yapan ve yapay zekâ destekli analiz sunan güçlü bir teknoloji bulunuyor. Harvard Üniversitesi araştırması, bu cihazlarla paylaşılan görüntülerin yüz tanıma sistemleriyle eşleştirilerek kişisel verilerin hızla açığa çıkabildiğini ortaya koydu.

ÖMER TEMÜR- Günlük hayatımıza hızla entegre olan akıllı gözlükler, artık standart bir güneş gözlüğünden ayırt edilemeyecek kadar şık ve kamufle edilmiş durumda.

Ancak bu estetik tasarımın arkasında; çevreyi kesintisiz kaydeden ve kullanıcının gördüğü her şeyi yapay zekâya sorabilmesini sağlayan çok güçlü bir teknoloji yatıyor. Bu durum, hem kullanıcılar hem de farkında olmadan kadraja giren üçüncü şahıslar için ciddi gizlilik riskleri barındırıyor.

Harvard Üniversitesinde yapılan bir araştırma tehlikenin boyutunu net bir şekilde gözler önüne serdi. Akıllı gözlüklerle sosyal medyada yapılan bir canlı yayın, yapay zekâ algoritmalarıyla eşleştirildiğinde, sokaktaki insanların yüzleri anında tanımlanabiliyor ve internetteki tüm kişisel bilgileri saniyeler içinde dökülebiliyor.

Halka açık yapay zekâ platformlarıyla paylaşılan bu hassas veriler, kötü niyetli kişilerin elinde dolandırıcılık malzemesine dönüşebileceği gibi, veri tabanlarına erişimi olan art niyetli çalışanlar tarafından üçüncü taraflara da satılabiliyor.

