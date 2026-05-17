Türkiye’nin yeni unicorn adayı: Grand Games
Türkiye’nin hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden Grand Games, Balderton Growth Fund liderliğinde 70 milyon dolarlık Series B yatırım aldı.
Grand Games, Balderton Growth Fund liderliğinde 70 milyon dolarlık Series B yatırımı aldı.
- Şirketin iki yılda topladığı toplam yatırım tutarı 103 milyon dolara ulaştı.
- Grand Games, son bir yılda gelirini 5 kat artırdı ve 50 milyon indirme barajını aştı.
- Magic Sort ve Block Out oyunlarıyla ABD iOS listelerinde zirveye yerleşti.
- Yenilikçi organizasyon yapısı ve hibrit casual puzzle kategorisindeki stratejik hamleleri yükselişinde etkili oldu.
ÖMER TEMÜR- Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden Grand Games, Balderton Growth Fund liderliğinde 70 milyon dolarlık Series B yatırımı aldı.
Mevcut yatırımcılar Bek Ventures, Laton Ventures ve Mert Gür’ün de katıldığı turla birlikte şirketin iki yılda topladığı toplam yatırım tutarı 103 milyon dolara ulaştı.
Son bir yılda gelirini 5 kat artıran ve 50 milyon indirme barajını aşan Grand Games, Magic Sort ve Block Out oyunlarıyla ABD iOS listelerinde zirveye yerleşti.
Girişimin bu dikkati çeken yükselişinin arkasında, beş bağımsız stüdyoya tam ürün otonomisi veren yenilikçi organizasyon yapısı ve hibrit casual puzzle kategorisindeki stratejik hamleleri yer alıyor.
