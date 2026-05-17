ABD merkezli Figure AI, Helix-02 yapay zekâ sistemiyle donatılan insansı robotların 8 saatlik vardiyalarda insanla eşdeğer sürelerde otonom çalışabildiğini canlı yayında gösterdi.

ÖMER TEMÜR- Robotlar üretim sahalarına iniyor. ABD merkezli lider robotik şirketi Figure AI, geliştirdiği yeni nesil Helix-02 yapay zekâ sistemiyle donatılan Figure 03 insansı robotlarının, artık insanlarla benzer sürelerde ve tamamen otonom bir şekilde çalışabildiğini duyurdu. Şirket, bu tarihî dönüm noktasını ispatlamak adına teknoloji dünyasında eşine az rastlanır bir hamle yaparak robotların 8 saatlik tam vardiyasını canlı yayında tüm dünyaya izletti.

Figure AI’ın X platformu üzerinden başlattığı canlı yayın, insansı robotların dayanıklılık ve operasyonel becerilerini gözler önüne serdi.

Robotlar insan hızına ulaştı: 8 saatlik tam vardiyaya başladı

Test düzeneğinde, lojistik merkezini andıran bir bant sisteminde görev yapan Bob, Frank ve Gary adlı üç insansı robot, konveyör hattından akan paketleri algılayıp barkodları aşağı bakacak şekilde yeniden konumlandırdı. Yayının ilerleyen saatlerinde paylaşılan verilere göre robotlar, 14 saati aşkın süredir kesintisiz çalışarak 18 binden fazla paketi hatasız bir şekilde işlemeyi başardı.

Dakikada ortalama 21 paket işleyen robotlar, paket başına 2,8 saniyelik bir işlem hızı yakaladı. Figure AI CEO’su Brett Adcock, bu sonuçla birlikte insansı robotların performans seviyesinin resmen “insan hızına” ulaştığını ve 3 saniye barajının altına indiğini vurguladı.

Projenin arkasındaki en büyük teknolojik devrim ise yazılım mimarisinde saklı. Şirket, klasik robotik sistemlerde kullanılan kodları tamamen bir kenara bıraktı, bunun yerine “Software 2.0” olarak adlandırılan uçtan uca (end-to-end) yapay zekâ sinir ağı modeli devreye alındı.

Canlı yayında zaman zaman bazı paketlerin gözden kaçtığı veya barkodların yanlış yöne çevrildiği de gözlendi. Ancak uzmanlara göre yayının en etkileyici kısmı bu hatalarda saklıydı.

Geleneksel robotlar bir hata anında sistemi kilitlerken, Figure 03 modelleri hata sonrası duraksamadan görevine devam edebilme esnekliği gösterdi. Daha da önemlisi, robotlar “çoklu robot koordinasyonu” yeteneğiyle donatıldı.

Eğer robotlardan biri mekanik veya yazılımsal bir arıza tespit ederse, kendi kendine teşhis koyuyor. Sorun çözülmeyecek boyuttaysa otonom olarak bakım alanına çekiliyor ve filodaki diğer robota telsiz sinyaliyle “vardiya teslimi” yaparak işin aksamasını önlüyor.



