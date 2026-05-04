ABD’li cerrah Dr. Eric Rosenberg, katarakt ameliyatında Apple Vision Pro’yu kullanarak tıp tarihinde bir ilke imza attı. Bu teknoloji, yüksek çözünürlüklü görüntü sunarken, doktorların bulundukları yerden bağımsız olarak ameliyatlara sanal ortamda katılıp süreci anlık olarak takip etmesine olanak sağlıyor.

Apple Vision Pro, tıp dünyasında devrim niteliğinde bir adım atarak katarakt ameliyatlarında cerrahların yeni yardımcısı oldu. New Yorklu göz doktoru Dr. Eric Rosenberg, ScopeXR adlı özel bir yazılımla desteklenen cihazı katarakt operasyonunda kullanan ilk isim oldu. Daha önceki benzer denemeler düşük çözünürlük engeline takılırken, Vision Pro’nun sunduğu görsel kalite bu engeli aşmayı başardı.

ANLIK VERİ AKIŞI VE UZAKTAN İŞ BİRLİĞİ İMKANI

ScopeXR yazılımı ameliyat sırasında cerraha birçok kolaylık sağlıyor. Operasyonu gerçekleştiren doktor, operasyon alanını derinlik algısı yüksek, üç boyutlu bir dijital ekran üzerinden takip edebiliyor. Öte yandan cihaz, hastanın tanı raporlarını ve kritik verilerini doğrudan cerrahın görüş alanına yansıtıyor. Böylece doktor, gözünü operasyondan ayırmadan tüm verilere hakim olabiliyor.

DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDEKİ DOKTOR DA OPERASYONA KATILABİLİYOR

Scope XR’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise uzaktan iş birliği. SightMD tarafından paylaşılan bilgilere göre, sistem sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki uzmanlar ameliyata sanal olarak katılabiliyor ve süreci anlık olarak izleyip destek verebiliyor.

Uzmanlar, Vision Pro ve benzeri karma gerçeklik cihazlarının, cerrahi eğitimi kolaylaştıracağını, karmaşık vakalarda hata payını düşüreceğini ve sağlık hizmetlerini çok daha erişilebilir hale getireceğini belirtiyor. Tıp dünyası için bu, ameliyatların daha güvenli ve interaktif yapıldığı yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

