ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki krize atıfta bulunmak amacıyla paylaştığı yapay zeka üretimi 'UNO' temalı görsel tartışmaların odağına oturdu. Elindeki tüm joker kartlarla “Kontrol bende” mesajı vermek isteyen Trump, oyunun kurallarına göre 'en çok karta sahip olanın kaybetmesi' nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan gerilim sürerken ABD Başkanı Trump, Truth Social platformu üzerinden paylaştığı yapay zeka yapımı bir görselle dikkatleri üzerine çekti.

Yapay zeka üretimi görselde, Trump’ın elinde popüler kart oyunu UNO’ya ait beş adet "Wild" (joker) kartı tuttuğu görüldü.

Trumpın UNO paylaşımı alay konusu oldu: Oyunu kaybetmek üzere olan bir oyuncu

“TÜM KARTLAR ELİMDE”

Söz konusu paylaşımda Trump, görselin altına "I have all the cards" (Tüm kartlar elimde) notunu düşerek bölgedeki stratejik üstünlüğün kendisinde olduğu mesajını verdi. Kısa süre içinde Beyaz Saray’ın resmi X hesabından da paylaşılan kareye binlerce yorum geldi.

"OYUNU KAYBETMEK ÜZERE OLAN BİR OYUNCU"

UNO kurallarına göre, bir oyuncunun elinde çok sayıda kart birikmesi, o oyuncunun mağlubiyete daha yakın olduğu anlamına geliyor. Sosyal medya kullanıcıları, Trump’ın "güç gösterisi" yapmak isterken aslında "oyunu kaybetmek üzere olan bir oyuncu" profili çizdiğini belirterek ABD Başkanını alaya aldı.

Bazı kullanıcılar Trump'ı oyunun kurallarını bilmediği iddiasıyla eleştirirken, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime atıfta bulunan bir kullanıcı, "Elinde her türlü kağıt var ama bir 'boğaz' (Hürmüz Boğazı) yok" yorumunda bulundu.

