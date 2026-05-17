LinkedIn, küresel yeniden yapılanma kapsamında çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkaracağını açıkladı. Yaklaşık 875 kişinin etkilenmesi beklenen kararın, maliyetleri azaltma ve kaynakları stratejik alanlara yönlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

Karardan yaklaşık 875 kişinin etkilenmesi bekleniyor. İşten çıkarmaların nedeni doğrudan yapay zekâ olarak gösterilmedi.

Ancak alınan kararların, maliyetlerin yeniden yapılandırılması ve kaynakların daha stratejik alanlara yönlendirilmesi amacı taşıdığı belirtiliyor.

AVUSTUYA OFİSİ DE KAPANIYOR

Şirketin tam zamanlı olarak 17 bin 500'den fazla çalışanı bulunuyor.

Linkedln'in CEO'su Daniel Shapero, şirketin bazı kalemlerde yatırımlarının azaltılacağını da bildirdi. Bunlar arasında pazarlama kampanyaları, tedarikçi harcamaları, müşteri etkinlikleri ve çok fazla kullanılmayan ofis alanlarında küçülme ve dahasının da olduğu belirtildi.

Şirket aynı zamanda Avurturya'daki ofisini de kapatma kararı aldı.

Daha önce Linkedln'in gelirleri 2026'nın ilk üç ayında geçen yıla kıyasla yüzde 12 arttığı bildirilmişti.

