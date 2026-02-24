Nijerya ordusu, kuzeydoğuda Boko Haram’a yönelik operasyonlarda 29 teröristi etkisiz hale getirdi.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde düzenlediği operasyonlarda, Boko Haram üyesi 29 teröristi öldürdü. Ordudan yapılan açıklamada, operasyonların örgütün faaliyetlerini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

2000’li yılların başından itibaren Nijerya’da aktif olan Boko Haram, 2009’dan bu yana kitlesel saldırılar gerçekleştirerek on binlerce kişinin hayatına mal oldu. 2015’ten bu yana örgüt, Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenledi. Özellikle Çad Gölü Havzası’nda yaşanan saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Bölgede süren çatışmalar ve terör eylemleri nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Uzmanlar, Boko Haram tehdidinin bölgedeki güvenlik ve insani durum üzerindeki etkisinin hâlâ ciddi olduğunu vurguluyor.

