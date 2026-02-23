Nijerya’nın Borno eyaletinde, terör örgütü DEAŞ’ın Batı Afrika yapılanması ISWAP’a yönelik düzenlenen “Hadin Kai Operasyonu”nda 25 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda örgüte ait silah, mühimmat ve araçlar ele geçirilirken, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığı bildirildi.

Nijerya'da terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Limankara ve Kukawa bölgelerinde ISWAP terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

25 ISWAP ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Uba, operasyonlarda 25 ISWAP üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı halde kaçtığını kaydetti.

SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda teröristlere ait geniş çaplı savunma ve yaşam destek yapılarının imha edildiğini aktaran Uba, teröristlere ait 2 araç, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası