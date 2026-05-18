Elektrikli otomobillerin uzun yol performansı mercek altına alındı. Araştırma, yalnızca menzilin değil hızlı şarj performansının da seyahat süresinde kritik rol oynadığını ortaya koydu. İşte yolculuk sürelerini içten yanmalı modellere en çok yaklaştıran, uzun yola en uygun elektrikli otomobiller…

Elektrikli otomobillerde uzun yol konusu hala birçok kullanıcı için en önemli kriterlerden biri olmaya devam ediyor. Ancak yeni bir araştırma, en yüksek menzile sahip otomobilin her zaman en hızlı seyahat eden model olmadığını gösterdi.



Fransız otomobil platformu Automobile Propre tarafından gerçekleştirilen kapsamlı testte, farklı elektrikli otomobiller 500 kilometrelik standart otoyol parkurunda karşı karşıya getirildi.

Araştırmada araçlar yaklaşık 500 kilometrelik rota üzerinde test edildi. Tüm otomobiller tam dolu batarya ile yola çıktı ve hız limitlerine uygun şekilde kullanıldı. Ortalama sürüş hızı yaklaşık 115 km/sa olarak tutulurken, şarj molaları ve istasyon giriş-çıkış süreleri de toplam seyahat süresine dahil edildi.

800V MİMARİSİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Testin en dikkat çekici sonucu ise modern 800V mimariye sahip elektrikli otomobillerin açık ara avantaj sağlaması oldu. Daha yüksek şarj gücü sunabilen bu modeller, kısa sürede yüksek enerji geri kazanabildiği için toplam yolculuk süresini ciddi şekilde düşürdü.

Listenin zirvesinde ise Mercedes CLA 250+ yer aldı. Araç, 500 kilometrelik parkuru yalnızca 4 saat 28 dakikada tamamladı. Hemen arkasından Porsche Taycan ve Lucid Air Grand Touring geldi. Bu üç modelin ortak noktası ise çok yüksek verimlilik ve ultra hızlı şarj kapasitesi oldu. Hatta araştırmaya göre bu araçlar teorik olarak 500 kilometreyi tek şarjla tamamlayabilecek seviyeye oldukça yakın performans sergiledi.

Model Pil kapasitesi (kWh) WLTP menzili (km) Kara yolu mesafesi (km) Seyahat süresi Mercedes CLA 250+ 85 746 490 4 sa 28 dk Porsche Taycan 89 674 483 4 sa 29 dk Lucid Air GT 112 785 525 4 sa 30 dk XPeng G6 81 510 345 4 sa 36 dk DS No 8 LR 97 750 475 4 sa 37 dk Tesla Model Y LR 75 586 380 4 sa 43 dk Kia EV4 LR 81 584 370 4 sa 45 dk BYD Seal 82 570 370 4 sa 50 dk

400V MİMARİSİNDEN SÜRPRİZ

Araştırmanın sürprizlerinden biri ise 400V mimariye sahip bazı modellerin de üst sıralarda yer alması oldu. Özellikle Tesla Model 3 Long Range, yüksek enerji verimliliği sayesinde birçok 800V rakibini geride bırakmayı başardı. Model 3 Long Range, 500 kilometrelik parkuru 4 saat 39 dakikada, Tesla Model Y Uzun Menzil ise 4 saat 43 dakikada tamamladı. Aynı şekilde DS N°8 Long Range de oldukça başarılı sonuç elde etti.

Araştırmada yalnızca premium modeller değil, daha ulaşılabilir otomobiller de değerlendirildi. Kia EV3 Long Range, Renault Scenic E-Tech ve MG4 Long Range gibi modellerin ortalama 5 saat civarında yolculuk süresiyle günlük kullanım için oldukça dengeli performans sundu.

Araştırmanın sonucunda uzun yolda içten yanmalı modellere benzer seviyelerde süreler sunan elektrikli araçlar için ortaya çıkan bazı standartlar özetlenmiş. Buna göre, WLTP menzili ortalama 580 km olmalı, 85 kWh net batarya kapasitesi ve yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 26 dakikalık şarj süreci gerekiyor.

İşte bu kriterleri karşılayan elektrikli araçlar, uzun yol seyahatlerinde yolculuk süresini dizel ya da benzinli modellere oldukça yaklaştırıyor.

