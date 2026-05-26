Bursa’da asırlardır devam eden ‘bayram çöreği’ geleneği bu yıl da sürüyor. Bayrama 3 gün kala yapılmaya başlayan çöreklerin fiyatı 150- 180 TL arasında değişiyor. Misafirlere hediye olarak verilen çörekler, yok satıyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Ürünlü Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen bir gelenek haline gelen ‘bayram çöreği’ kentin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

BAYRAMIN VAZGEÇİLMEZİ Ekşi mayalı köy ekmeği hamuruna zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ceviz, susam ve haşhaş eklenerek hazırlanan Bursa'ya özgü bu çörek, özellikle bayramlar sofralarında ilk sırada. Lezzeti il dışını aşan bayram çöreklerinin, yoğun talep nedeniyle günler öncesinden sipariş listeleri hazırlanıyor, mesai bayrama 3 gün kala başlıyor.

FİYATI 150-180 ARASINDA Odun ateşiyle ısıtılan taş fırınlarda pişirilen çörekler içeriğine göre 150 ile 180 lira arasında alıcı bulurken, sade ekşi mayalı köy ekmekleri ise 70 liradan satışa sunuluyor.

“3 GÜN KALA PİŞİRİRİZ” Ürünlü Mahallesi'nde bu geleneği sürdüren iki komşudan biri olan Seyhan Mestan, bayrama özel çıkardıkları bu ekmek çeşidinin büyük ilgi gördüğünü belirterek şöyle konuştu: Ekşi maya ekmekten yapılıyor. Bayram öncesi siparişleri alıyoruz. Bayrama 3 gün kala fırınlar bir yanar aralıksız ekmek pişiririz. Bayram sabahına kadar bayram çöreği yaparız.

“HER ZAMAN BULMAK ZOR" Nuran Öz ise “Defter kalem elimizde önceden siparişleri alırız. Sonra kime hangi gün ve saati verdiysek gelir alırlar. Sipariş vermeden bayram çöreği alan şanslıdır. Fazladan üretiyoruz ama her zaman bulmak zor" dedi.

"BAZILARI 30-40 EKMEK YAPTIRIR" Öz, çöreklerin yapılışını şöyle anlattı: Üzerine köy yumurtası sürüp ısıttığımız taş fırına veriyoruz. Bayram öncesinde hiç boşluk bulmadan üretiyoruz. Özellikle arife günü; bir gün öncesi gecesinden başlayıp bayram sabahına kadar uyku, dinlenmek nedir bilmeden ekmek yaparız. Bu ekmek sofraları süslediği kadar büyüklerin evlerine gelen misafirleri hediyesi olduğu için önemlidir. Burada önemli bir gelenektir. Büyükler evine el öpmeye gelen çocuklarını, torunlarını, akrabalarını eli boş göndermez. Bu ekmekten verir. Bu yüzden bazıları 30-40 ekmek yaptırır.

