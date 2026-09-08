Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin ülkenin güneyindeki bazı enerji tesislerini hedef aldığını, bazı bölgelerde yangınların çıktığını bildirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilerin ülkenin güney bölgesindeki bir dizi enerji tesisi ile altyapısını hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, saldırıların bazı bölgelerde yangına neden olduğu, bazı operasyonel faaliyetlerin geçici olarak durmasına yol açtığı belirtildi.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Uzman saha ekiplerinin yangınların kontrol altına alınması, bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve hasarın değerlendirilmesi için çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, yetkili makamların söz konusu saldırıların yansımalarıyla ilgilenmeye devam ettiği vurgulandı.

Suudi Arabistan’da gerilim tırmanıyor: Enerji tesisleri hedefte

Açıklamada, operasyonel planlara uygun olarak tesislerin ve çalışanların güvenliğini ve işlerin devamlılığını sağlamak için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere saldırısında 73 kişinin yaralandığı belirtmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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