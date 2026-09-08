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Ekonomi

Geçen yıl 70 liraydı! Şimdi 20 TL , rekolte çok ama fiyatta randıman yok

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Geçen yıl 70 liraydı! Şimdi 20 TL , rekolte çok ama fiyatta randıman yok

Şeftali ve nektarin hasadı başladı. Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde başlayan hasatta üreticiler, ''Bu sene rekolte çok olduğu için fiyatlarda randıman yok. '' şeklinde açıklamalarda bulundu. Geçen yıl şeftalinin 60-70 lira olduğunu aktaran üreticiler, bu sene şeftali fiyatının 20 TL olduğunu söylediler.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde şeftali ve nektarin hasadına başlarken, bu yıl üretici fiyatlardan memnun değildi. Bilecik genelinde nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak gerçekleştirilirken, bunun büyük bir kısmı Osmaneli ilçesinde yapılıyor. Nektarin üreticisi Recep Yağcı, geçen yıl nektarin fiyatının 60-70 lira olduğunu, bu yıl fiyatların çok düştüğünü anlatarak, "Bu sene rekolte çok olduğu için fiyatlarda randıman yok. Ürettiğimiz şeftali yurt dışına gitmekte ama biz bunun hakkını alamamaktayız. Burada 25 yıldır 50-60 dönüm arazide şeftali yapıyorum. Tabii, bunun belli bir ömrü var. Bu bittikten sonra yeniden bahçeyi tazeliyoruz. Bir yıl ömrü var. 20 yıl sonra söküyorsun, bunu yeniden çeşit değiştiriyorsun. Bunun 5-6 yıl tekrar verime geçmesini bekliyoruz" dedi.

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"GEÇEN YIL 60-70 TL OLAN BU MAL, BU YIL 20 TL"

Recep Yağcı, geçen yıl şeftali ne nektarin üretiminde yanıklar olduğundan rekoltenin az olduğunu anlatarak, "Geçen yıl şeftali eksikti Türkiye genelinde, yanık vardı. Ona rağmen işte 60-70 bin liraya falan satıldı. Ama bu sene işte 10 TL, 15 TL, 20 TL bandında bu milletin malı alınıyor. Bu malın yüzde 70'i yurtdışına da gidiyor, kalanı iş pazara gidiyor. İç pazarda genellikle İstanbul'a gidiyor. Ama ihracat desteklemediği sürece iç pazar malı yiyemiyoruz. Yiyemeyince bu sefer işte pazarda yok, pahalı gibi söylemler oluyor" dedi.

Geçen yıl 70 liraydı! Şimdi 20 TL , rekolte çok ama fiyatta randıman yok
Başlık ResmiGeçen yıl 70 liraydı! Şimdi 20 TL , rekolte çok ama fiyatta randıman yok
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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