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Murat Dalkılıç yıllar süren mücadelesini anlattı: Burnum yoktu

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Murat Dalkılıç yıllar süren mücadelesini anlattı: Burnum yoktu
Fotoğraf Başlığı Murat Dalkılıç yıllar süren mücadelesini anlattı: Burnum yoktu

Şarkıcı Murat Dalkılıç, bu kez müzik kariyeriyle değil, çocukluk yıllarından bu yana mücadele ettiği sağlık sorunuyla gündeme geldi. Bugüne kadar 13 kez burun ameliyatı geçiren Dalkılıç, tüm müdahalelere rağmen yaşadığı nefes alma probleminin devam ettiğini ve 14. kez ameliyat masasına yatacağını açıkladı.

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La Fontaine”, “Kıyamadım İkimize”, “Bir Güzellik Yap”, “Lüzumsuz Savaş”, “Bir Hayli” ve “Derine” gibi şarkılarıyla müzik listelerinde önemli başarılara imza atan Murat Dalkılıç, oyunculuk eğitimi alarak çeşitli dizi, sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı.

Dalkılıç’ın yıllar içerisinde geçirdiği operasyonlar ise zaman zaman sosyal medyada estetik müdahaleler üzerinden yorumlandı. Ancak ünlü şarkıcının çok sayıda kez ameliyat olmasının nedeninin estetik kaygılar olmadığı ortaya çıktı.

Murat Dalkılıç yıllar süren mücadelesini anlattı: Burnum yoktu
Başlık ResmiMurat Dalkılıç yıllar süren mücadelesini anlattı: Burnum yoktu

OPERASYON SONRASI ENFEKSİYON GEÇİRDİ

Dalkılıç’ın daha önce yaptığı açıklamalara göre, burun kemiklerinde çocukluk döneminden itibaren devam eden kontrolsüz bir büyüme problemi bulunuyordu. Henüz 7 yaşındayken bu nedenle ilk ameliyatını geçiren şarkıcının, burnunu destekleyen kıkırdak dokusu ilk operasyon sırasında alındı. Bu durum ilerleyen yıllarda ciddi sorunlara yol açtı.

Dalkılıç, 7 yaşından 25 yaşına kadar yedi kez ameliyat olduğunu, bazı operasyonların ardından enfeksiyon geçirdiğini ve menenjit riskiyle karşı karşıya kaldığını açıklamıştı. Burnundaki hasarın giderilmesi amacıyla kulak ve kaburga gibi vücudunun farklı bölgelerinden alınan kıkırdak ve dokular kullanıldı. Buna rağmen sorunların devam etmesi nedeniyle yıllar içinde çok sayıda revizyon operasyonu geçirmek zorunda kaldı.

Murat Dalkılıç yıllar süren mücadelesini anlattı: Burnum yoktu
Başlık ResmiMurat Dalkılıç yıllar süren mücadelesini anlattı: Burnum yoktu

“BURNUM YOKTU!”

Ceyda Düvenci’nin programına konuk olan Murat Dalkılıç, sağlık sorunuyla ilgili bilinmeyen ayrıntıları anlattı. Hala rahat nefes alamadığını belirten sanatçı, yakın zamanda yeniden ameliyat olacağını söyledi. Dalkılıç, yaşadığı sürecin ağırlığını şu sözlerle anlattı:

“Hala nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım. Doktor aslında hiç şans vermemişti. Beni karşısına alıp ‘Muratcığım, ne meslek yapacaksın?’ diye sordu. Sonra da ‘Bana bırak kendini. Ameliyatlar silsilesi yapacağım sana’ dedi. Kaç ameliyat? Bilmiyorum! Ameliyatta enfeksiyon kaptım, burnum yoktu! Burnun yok Ceyda, öyle düşün! Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi? Yok, benim gitti o! Ameliyatta kaptım o enfeksiyonu. 11 buçuk saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu, o enfeksiyon o hale getirdi. Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik.”

14. AMELİYATINI OLACAK

Ünlü şarkıcının 14. operasyonla birlikte yıllardır devam eden sağlık mücadelesinde yeni bir sürece gireceği öğrenildi. Dalkılıç’ın bu kez önceliğinin estetik bir değişimden çok, sağlık sorununu geride bırakıp rahat nefes alabilmek olduğu belirtildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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