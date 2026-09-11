Dünyanın en büyük KBB kongresi İstanbul’da! Tıpta İstanbul imzası

Tıp dünyasının gözü İstanbul’a çevrildi. Dünyanın en köklü ve prestijli sağlık organizasyonlarından biri olan Uluslararası Kulak Burun Boğaz Dernekleri Federasyonunun (IFOS) en büyük bilimsel buluşması Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi (IFOS), 33 yıllık aranın ardından yeniden İstanbul’da yapılıyor.

127 ülkeden 7 binden fazla uzmanın katıldığı dev organizasyon TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Yasin Erkoç’un katıldığı törenle açıldı. Törende Anadolu folklorundan esinlenerek yapılan gösteri, yabancı konukların ilgisini çekti.

Kongrede IFOS 2026 Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hediye takdim edildi

TÜRK TIBBI, DÜNYAYA YÖN VERİYOR

Küresel KBB camiasını bir araya getiren bu büyük etkinliğin töreninde konuşan IFOS 2026 Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit “İspanya, Japonya, Avustralya ve Hong Kong gibi dünya devlerini adaylık sürecinde geride bırakarak ilk turda yüzde 61’lik ezici bir çoğunlukla zafer kazanan İstanbul’a getirdiğimiz kongre, Türk tıbbının küresel ölçekteki gücünü ve liderliğini bir kez daha kanıtladı. Kongre aynı zamanda Türkiye’nin sağlık alanında geldiği noktayı dünyaya göstereceği bilimsel bir şölen olacak” dedi.

52 SALONDA BİLİMSEL DİPLOMASİ

Hazırlıkları 4 yıl süren kongrenin Tıbbın Birleşmiş Milletler’i olduğunu ifade eden Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut en fazla yabancı katılımcının ABD’den olduğunu belirtti. 52 salon devasa bilimsel buluşmaya sahne olacak.

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