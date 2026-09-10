Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşmayla başlayacak. Ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda taraftarının önünde Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Vlahovic Erzurum maçında oynayacak mı, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda merak edilirken mücadeleye dair detaylar netlik kazanmaya başladı.

Fenerbahçe derbisinde rakibiyle yaşadığı tartışmanın ardından PFDK'ya sevk edilen Vlahovic hakkında verilecek karar, yıldız futbolcunun Erzurumspor karşılaşmasındaki durumunu doğrudan belirleyecek. Peki, Vlahovic Erzurum maçında oynayacak mı, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

VLAHOVİC ERZURUM MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic'in Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi. Fenerbahçe ile oynanan derbide yaşanan tartışma sırasında rakibine yaptığı el hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen futbolcunun durumu, kurulun vereceği karara bağlı olacak.

Vlahovic Erzurum maçında oynayacak mı, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Vlahovic, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında "hakaret" gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi. Futbolcular arasındaki hakaret eylemi için madde kapsamında 2 ila 5 maç arasında ceza uygulanması öngörülüyor.

Vlahovic Erzurum maçında oynayacak mı, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşması 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Vlahovic Erzurum maçında oynayacak mı, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı yarın beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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