Antalya'da korkutan kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil ters döndü

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu üç aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet park halindeki bir araca çarparak ancak durabilirken, savrulan otomobil ise yol ortasında ters döndü. Görenleri korkutan ve üç araçta da maddi hasara yol açan kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gazipaşa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGazipaşa

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