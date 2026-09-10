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3. Sayfa

65 yaşındaki kadının ölümünde korkunç iddia: Hem darp hem cinsel saldırıya uğramış

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Antalya'da 3 yıl önce darbedilip cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 65 yaşındaki Hatice Temel hayatını kaybetmişti. Adli Tıp raporunda, darp ve cinsel saldırının oluşturduğu stresin Temel'in kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği ve ölümle saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtildi. Tahliye edilen sanık Ş.E. hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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Antalya'nın Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Hatice Temel, 10 Kasım 2023 sabahı hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgeye götürdükten sonra köye döndü.

İddianameye göre Temel, köy içerisinde Ş. E.'nin evinin yakınından geçtiği sırada, ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için eve girdi. Ş. E.'nin, eşinin evde bulunmamasını fırsat bilerek Temel ile cinsel ilişki yaşamak istediği, Temel'in bunu kabul etmeyerek direnmesi üzerine onu darp edip nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Temel, evin girişindeki holde hayatını kaybetti.

"VURDUM KAFASINA, ÖLDÜRDÜM"

İddianamede, olay tarihinde 71 yaşında olan Ş.E.'nin daha sonra evden çıktığı ve ekmek dağıtımı yapan Yakup T. ile karşılaştığında Hatice Temel'i kastederek, "Vurdum kafasına, öldürdüm" dediği belirtildi. Yakup T.'nin evin içine baktığında Temel'i sırtüstü ve hareketsiz halde gördüğü, ardından yakınlarına haber verdiği kaydedildi.

DARP VE CİNSEL SALDIRI ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Hatice Temel'den alınan örneklerin Ş.E.'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtilirken, tespit edilen yaralanmaların tek başına ölüme neden olabilecek nitelikte olmadığı ancak Temel'in maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin mevcut kronik kalp ve damar hastalığını tetiklediği, ölümün ani kalp durması sonucu meydana geldiği belirtildi. Temel'in ölümü ile maruz kaldığı darp ve nitelikli cinsel saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu değerlendirildi.

65 yaşındaki kadının ölümünde korkunç iddia: Hem darp hem cinsel saldırıya uğramış
Başlık Resmi65 yaşındaki kadının ölümünde korkunç iddia: Hem darp hem cinsel saldırıya uğramış

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ş.E.'nin soruşturma aşamasındaki ifadelerinde cinsel saldırı suçlamasını reddettiği, Temel'in kıyafetlerini çıkarmadığını, onu ilişkiye zorlamadığını ve öldürme niyetinin bulunmadığını savunduğu belirtildi. Sanığın, sulh ceza hâkimliğindeki ifadesinde Temel'in yanağına eliyle iki kez vurduğunu ve ardından kaçtığını söylediği, Temel'i tanımadığını ve aralarında komşuluk ilişkisi bulunmadığını ileri sürdüğü kaydedildi.

SERBEST KALDI

Hatice Temel'in ölümünün ardından Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay günü gözaltına alınan Ş. E., "mağduru bitkisel hayata girdirecek veya öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçundan Korkuteli Sulh Ceza Hâkimliğince 10 Kasım 2023 tarihinde tutuklandı. Sanık, bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra 14 Kasım 2024 tarihinde aynı hâkimlik tarafından tahliye edildi.

65 yaşındaki kadının ölümünde korkunç iddia: Hem darp hem cinsel saldırıya uğramış
Başlık Resmi65 yaşındaki kadının ölümünde korkunç iddia: Hem darp hem cinsel saldırıya uğramış

Dosya, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle Antalya Adliyesi'ne gönderildi. Ş. E. hakkında hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. İddianameyle birlikte sanığın yeniden tutuklanması talep edildi ancak mahkeme bu talebi reddederek adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. "Mağduru bitkisel hayata girdirecek veya öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçundan tutuksuz yargılanan Ş. E. hakkındaki davanın 7'nci duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Ş.E.'nin, ‘nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanığın gözaltında ve tutuklu geçirdiği sürenin de verilecek cezadan düşülmesini istedi. Karar verilmesi beklenen 8'inci duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

65 yaşındaki kadının ölümünde korkunç iddia: Hem darp hem cinsel saldırıya uğramış
Başlık Resmi65 yaşındaki kadının ölümünde korkunç iddia: Hem darp hem cinsel saldırıya uğramış

"EŞİNİN EVDE OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ İÇİN ANNEM İÇERİ GİRİYOR"

Hatice Temel'in kızı Durdu Tulum, olayın ardından yaklaşık 3 yıldır adliye koridorlarında olduklarını belirterek, "10 Kasım 2023'te bir telefon geldi. Annemin hayatını kaybettiğini, köyde bir kişinin ona saldırarak cinsel saldırıda bulunduğunu söylediler. O günden bu yana adliye koridorlarındayız, bir sonuç bekliyoruz. Annem, sanığın ameliyat olan eşine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş. Eşinin evde olduğunu söylüyor ama eşi evde olmadığı için anneme saldırıyor. Cinsel istismarda bulunuyor. Ondan sonra ‘Hatice Temel'i öldürdüm' diye herkese öyle söylüyor. Kuzenlerim geliyor, evin içine giriyorlar. Kapının önünde annemin cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Çok büyük bir acı. Ölüm olabilir ama böyle bir şey asla kabul edilemez. Biz hukuk sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesini, ceza almasını, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bugün benim annem, yarın başkasının annesi ya da kız kardeşi. Hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Temel'in oğlu Turgut Temel ise sanıkla aynı mahallede yaşadıklarını belirterek, "Sanık tutuksuz şekilde köye geliyor, gidiyor. Aynı köydeyiz; düğünde, bayramda istemeden de olsa karşılaşıyoruz. Kanımız kabarıyor ama sabrediyoruz. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Annem köyde tek başına yaşayan, kendi emeğiyle geçinen, bize ve torunlarına destek olan bir kadındı. Ailemizin ve mahallemizin sevilen bir ismiydi. Sanığın eşi annemin okul arkadaşıydı, onu ziyaret etmek için gitmişti. Biz davanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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