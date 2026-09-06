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Ankara'daki fuhuş soruşturmasında 3'üncü dalga! Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

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Ankara'daki fuhuş soruşturmasında 3'üncü dalga! Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Fotoğraf Başlığı Ankaradaki fuhuş soruşturmasında 3üncü dalga! Gözaltı sayısı 17ye yükseldi

Ankara'da yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3'üncü dalga operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Firari olan 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3’üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17’ye çıktı, firari 4 kişi ise aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3’üncü dalga operasyonunda gözaltı sayısı 17’ye çıktı. Firari Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar’ın emniyete teslim olmasıyla bu dalgada aranan şüpheli sayısı 4’e düştü. Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek’in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ankaradaki fuhuş soruşturmasında 3üncü dalga! Gözaltı sayısı 17ye yükseldi
Başlık ResmiAnkaradaki fuhuş soruşturmasında 3üncü dalga! Gözaltı sayısı 17ye yükseldi

7 Ağustos’tan itibaren yapılan üç dalga operasyon çerçevesinde halen toplam 8 firari şüpheli aranıyor. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı firari şüphelilerin malvarlıklarına tedbir konulmasını da değerlendiriyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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