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300 milyar dolarlık tarife geliri bekliyor! Trump'ın gümrük vergisi çılgınlığı BRICS'i de vurdu

Kaynak: Dış Haberler
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300 milyar dolarlık tarife geliri bekliyor! Trump&#039;ın gümrük vergisi çılgınlığı BRICS&#039;i de vurdu
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos 2025’te yürürlüğe girecek gümrük tarifeleri için erteleme olmayacağını duyurdu. BRICS ülkelerine yüzde 10 ek vergi uygulanacağını açıklayan Trump, Avrupa Birliği’ne de yakın zamanda tarife planı mektubu gönderileceğini söyledi. ABD yönetimi, yeni tarifelerden 300 milyar dolarlık gelir bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos 2025’te yürürlüğe girecek olan yeni gümrük tarifelerinin süresinin uzatılmayacağını açıkladı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, birçok ülkeye gönderilen ve gönderilmeye devam eden mektuplarla birlikte tüm ödemelerin 1 Ağustos itibarıyla başlayacağını duyurdu.

300 milyar dolarlık tarife geliri bekliyor! Trump'ın gümrük vergisi çılgınlığı BRICS'i de vurdu - 1. Resim

TİCARET SAVAŞI KIZIŞIYOR

Financial Times'dan edinilen bilgilere göre, Trump, “Bu tarihte herhangi bir değişiklik olmayacak. Başka bir deyişle, tüm paralar 1 Ağustos 2025’ten itibaren ödenecek. Uzatma yok. İlginiz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump, gümrük tarifelerinin yürürlüğe giriş tarihini üç hafta erteleyerek 1 Ağustos’a çekmiş, aynı zamanda ABD’nin 14 ticaret ortağına uygulanacak tarife oranlarını da açıklamıştı.

AB, Trump’ın tehdidine karşılık olarak bu hafta ABD ile geçici bir anlaşma imzalamayı umduğunu bildirirken, Almanya Maliye Bakanı “adil bir anlaşma sağlanamazsa” misilleme önlemleri alınacağını söyledi.

300 milyar dolarlık tarife geliri bekliyor! Trump'ın gümrük vergisi çılgınlığı BRICS'i de vurdu - 2. Resim

BRICS DE NASİBİNİ ALDI

Trump ayrıca BRICS ülkelerine yüzde 10 ek vergi uygulanacağını yineleyerek, bu ülkelerin “doları zayıflatıp yerine başka bir para birimini getirmeye çalıştığını” iddia etti. BRICS liderleri geçtiğimiz hafta sonu Brezilya’da bir araya gelmişti.

BRICS ülkeleri: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika

Trump, ABD’nin ticaret politikasının sık sık değiştiği yönündeki eleştirilere karşı çıkarak, “Biz çok fazla değişiklik yapmıyoruz, sadece netleştirme yapıyoruz” dedi.

300 MİLYAR DOLARLIK GELİR BEKLENİYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise salı günü düzenlenen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tarifelerin yıl sonuna kadar 300 milyar dolardan fazla gelir sağlayabileceğini, şu ana kadar yaklaşık 100 milyar dolar toplandığını ifade etti.

Trump ayrıca, Avrupa Birliği’ne yönelik tarife planına dair mektubun “muhtemelen iki gün içinde” gönderileceğini ve Brüksel ile temasların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Dış Haberler

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