Trump'ın açıklamaları piyasaları sarstı! Borsa günü eksiyle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 düşüşle 9.998,20 puandan tamamladı. İşlem hacmi 99,9 milyar lira olurken, bankacılık ve holding endeksleri değer kazandı. En çok kaybettiren sektör ise spor oldu. Küresel piyasalarda, Donald Trump’ın tarife hamlelerine ilişkin haberler fiyatlamaları etkilerken, gözler Çin’den gelecek enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası tutanaklarına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 9.998,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,48 puan azaldı, toplam işlem hacmi 99,9 milyar lira oldu.

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EN ÇOK KAZANDIRAN ENDEKSLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 3,33 ile spor oldu.

TRUMP'IN HAMLESİ FİYATLAMALARI ETKİLEDİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamasına yönelik haber akışı yakından takip edilirken, Avrupa Birliği'nin (AB) daha yüksek tarifeler öngören bir mektup almayacağı ve çarşamba gününe kadar bir ticaret anlaşmasına varılabileceği yönündeki haber akışı, fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

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Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesine (FOMC) ait toplantı tutanaklarının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 297,1 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 297,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4 milyon 285 bin 993,5 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39.9053, satışta 40.0652 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.8740, satışta 40.0338 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 146,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 69,6 dolardan işlem görüyor.