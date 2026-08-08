Buski duyurdu! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ’nin günlük su kesintisi programı paylaşıldı. Programa göre, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman, hangi tarihte gelecek?

Bursa’da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ’nin günlük su kesintileri duyurusuna göre Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki bazı bölgelerde arıza çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Bazı bölgelerde gece saatlerinde başlayan su kesintisi öğlen saatlerine kadar devam edecek.

Buski duyurdu! Bursada sular ne zaman gelecek?

BUSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi ve çevresinde arıza nedeniyle saat 00.10 ile 12.00 arasında su kesintisi uygulanacak.

Yine Osmangazi’ye bağlı Kemerçeşme Mahallesi Merkez Sokak, Yeşilova Mahallesi’nin bir bölümü ve çevresinde saat 01.10 ile 12.00 arasında su kesintisi yapılacak.

Yıldırım ilçesinde ise Yiğitler Mahallesi ve çevresinde gerçekleştirilecek arıza çalışması nedeniyle su kesintisi saat 02.00’de başlayacak ve 12.00’ye kadar devam edecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden su verilmesi bekleniyor. Vatandaşların kesinti süresince ihtiyaçlarına yetecek miktarda su bulundurmaları öneriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası